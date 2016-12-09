محامي سعد المجرد.. غاضب

قال محامي سعد المجرد الأستاذ ابراهيم الراشدي إنه مستاء ومصدوم جداً مما ينشر عن قضية سعد، واعتبر ان ماوصلت له بعض المواقع الإخبارية مخزي فعلاً، وينذر بالخطر على مستوى قيم وأخلاق مجتمعاتنا.

واعتبر الأستاذ الراشدي في حديث لموقع "سيدتي نت" أن الإشاعات المغرضة التي تلاحق الفنان الشاب هي دليل قاطع على أنه ضحية كيد الماكرين والحاقدين على نجاحه الكبير.

وأضاف قائلاً: " كل مايكتب أكاذيب وخرافات من وحي عقول مريضة لا غير. سعد بخير رغم المحنة التي يمر بها ويواجه مصيره بشجاعة. لقد تقدمنا كدفاع بطلب إطلاق السراح الذي يتطلب اجراءات قانونية ومسطرية ستأخذ مجراها العادي في غضون الاسابيع القليلة المقبلة".

وأكد أن الأمل في إطلاق سراحه بات قريباً، قائلاً: "يتطلب الأمر منّا التحلي بالصبر والحكمة ،لا إطلاق كلام فارغ يسيء لفنان كبير كان يصفق له الجميع ويحتفي به العالم العربي باكمله، ليتحول اليوم الى مشجب للحساد والحاقدين على النجاح".

في نفس الوقت، يضيف المحامي المغربي: "ممتنون لكل المنابر الاعلامية التي ساندت سعد بتحري الحقيقة والتأكد من مصادر الخبر".