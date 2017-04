جوني ديب وويل سميث يتصدران قائمة "فوربس" عن هذه الفئة

إحتل الممثلان العالميان جوني ديب Johnny Depp و ويل سميث Will Smith صدارة القائمة السنوية لمجلة "فوربس" للممثلين الذين يتقاضون أجوراً لا تتناسب مع إيرادات أفلامهم، وهو ما يظهر أن مستوى النجومية لا يترجم بالضرورة إلى عوائد كبيرة من شباك التذاكر.

ووجد الممثل الشهير جورج كلوني George Clooney نفسه في القائمة السنوية التي تعدها "فوربس" أيضاً نتيجة النجاح التجاري المحدود لأفلام مثل Money Monster و Tomorrowland غيرها...

وحقق كلوني الذي احتل المركز الخامس في القائمة دخلاً في شباك التذاكر بلغ 6.70 دولار عن كل دولار من أجره ويرجع ذلك لأسباب أهمها فشل فيلم Tomorrowland الذي بلغت تكلفة إنتاجه 190 مليون دولار.

وتصدر ديب القائمة للعام الثاني على التوالي بعد فيلمه Alice Through the Looking Glass الذي تكلف إنتاجه 170 مليون دولار وحقق 300 مليون دولار من مبيعات التذاكر على مستوى العالم.

وتجمع "فوربس" بيانات القائمة عن طريق المقارنة بين الأجر التقديري لبطل أو بطلة في آخر ثلاثة أفلام مع تكلفة الإنتاج التقديرية وصافي إيرادات هذه الأعمال.

