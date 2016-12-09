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ضبط قطع غيار سيارات ومعدات بحرية داخل حاوية بدون أوراق بجمارك بورسعيد

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ضبط قطع غيار سيارات ومعدات بحرية داخل حاوية بدون أوراق بجمارك بورسعيد ضبط قطع غيار سيارات ومعدات بحرية داخل حاوية بدون أوراق بجمارك بورسعيد

>بورسعيد - محمد فرج

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية بقطاع الالتزام بميناء بورسعيد، برئاسة مجدى إبراهيم، من ضبط قطع غيار سيارات ومعدات بحرية جديدة داخل حاوية قادمة من ميناء روتردام بهولندا إلى ميناء غرب بورسعيد .

 

وردت معلومات إلى مكافحة التهرب الجمركى، تفيد بوجود أصناف جديدة داخل مشمول الحاوية رقم CCLU7847133، بمجمع السيارات لصنف قطع غيار مستعملة.

 

وعلى الفور تم تشكيل لجنة جمركية لكشف محمول الحاوية تبين وجود 355 قطعة محرك لصنف ماكينات و13 هيدروليك 105 جوان و40 اربل سيل و29 خرطوما بالحساس و60 فلتر هواء و29 فلتر زيت وكلها أصناف جديدة، بالإضافة لقطع غيار معدات بحرية لم تدرج فى مشمول البوليصة COEU9001006380 الواردة من ميناء روتردام بهولندا.

 

وتم غلق الحاوية ووضع سيل تأمينى وتحرير محضر إثبات حالة وتطبيق المادة 118 من قانون الجمارك وتحصيل غرامة بمقدار 177 ألفا و721 جنيها، بالإضافة إلى سداد رسوم 731 ألفا و440 جنيها بالقسيمة 437995 لسنة 2016.


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