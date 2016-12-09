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حكومة كردستان العراق تقترض 34,8 مليون دولار من بريطانيا

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حكومة كردستان العراق تقترض 34,8 مليون دولار من بريطانيا حكومة كردستان العراق تقترض 34,8 مليون دولار من بريطانيا

>أربيل أ ش أ

وقعت حكومة إقليم كردستان العراق، اتفاقية مع البريطانية تحصل على قرض بقيمة 34,8 مليون دولار أمريكى إلى حكومة أربيل.

 

وذكرت حكومة كردستان، فى بيان صحفى مساء الخميس، أن حكومة الإقليم ووكالة منح القروض التابعة للحكومة البريطانية####(UKEF) #### توصلتا لاتفاق لحل مشكلة المياه والصرف الصحى فى محافظتى أربيل والسليمانية.

 

وأشار إلى أن الوكالة البريطانية وافقت على منح القرض ضمن المرحلة الأولى لدعم مشروعات المياه والمصرف الصحى فى أربيل والسليمانية، بعدما وقعت حكومة الاقليم فى عام 2015 عقداً مع شركة#### "Biwater" #### بمبلغ 1,2 ملیار دولار، وهذا هو القرض الأول لحكومة الإقليم.

 

وتتضمن الاتفاقية إنشاء وحدة لتنقية المياه بطاقة استيعابية تبلغ 600 ألف متر مكعب فى أربيل، وتجديد مشروع وحدة تصفية المياه الى جانب توفير أجهزة متطورة، وأن المرحلة الأولى تتضمن تقييم المشاريع وتأثيرها من الناحية الاجتماعية والبيئية.

 

وقال رئيس حكومة كردستان نيجرفان بارزاني، بمناسبة توقيع العقد واتفاقية الحصول على قرض، إنها خطوة مهمة لتحسين الحياة اليومية لسكان أربيل والسليمانية، مشيرا إلى أن هذه هى المرة الأولى التى تقدم الحكومة البريطانية قروضاً مباشرة لحكومة الإقليم لتطوير البنى التحتية.


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مصر 365

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