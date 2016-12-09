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أمير تبوك يدشّن ويتفقد مشروعات تنموية بمحافظة البدع

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أمير تبوك يدشّن ويتفقد مشروعات تنموية بمحافظة البدع أمير تبوك يدشّن ويتفقد مشروعات تنموية بمحافظة البدع

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك أن ما تشهده محافظات المنطقة من نمو وازدهار أمر يدعو إلى شكر الله أولاً ثم الفخر بما قدم وما يقدم للمواطن في جميع مدن ومحافظات المنطقة، ونحن نتواجد في المحافظات لأداء واجب عملي سواء كان في مقر الإمارة أو في أي مكان من هذه المنطقة، ومتابعة أداء المسؤولين فيها، والأهم من ذلك هو إطلاع المواطن على ما نفذ وسينفذ في محافظته من مشروعات لخدمته، ومايهمنا نحن هو رضا الله أولاً ثم المواطن الذي هو في الأصل معني بهذه الخدمات في شتى المجالات وإن أهالي محافظة البدع الكرام يستحقون هذه الجهود.جاء ذلك خلال تدشين سموه عدداً من المشروعات التنموية بالمحافظة تجاوزت تكلفتها 440 مليون ريال، حيث وضع حجر الأساس لمشروعات بلدية وكهربائية وتفقد سير العمل في مشروعات يجري تنفيذها.

ووجه سموه بالعمل على تنظيم وتطوير المنطقة التاريخية للبدع، بالإضافة إلى العمل على تحسين المداخل للجهة الشمالية، كما اطلع على التصاميم الخاصة بالسوق الشعبي المزمع إنشاؤه من قبل الهيئة العامة للسياحية والتراث الوطني بالتعاون مع البلدية.

واستمع سموه إلى شرح عن هذه المشروحات من رئيس البلدية م. محمد التويجري، وافتتح توسعة محطة تحويل البدع وخط ربط ضباء 2 البدع التي تم تنفيذها من قبل الشركة للكهرباء بتكلفة 309 ملايين ريال.

من جهة أخرى التقى أمير تبوك بالمواطنين في محافظة البدع ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد، مؤكداً أن محافظة البدع تعتبر من المحافظات ذات الطابع التاريخي العريق منذ آلاف السنين، مشيراً إلى أنه وعندما ظهر الإسلام والتاريخ الإسلامي المشرف لهذه البقعة الغالية كان لأهالي البدع دورهم في تنمية ونهضة بلادهم.

وعبر سموه عن سروره بما شاهده في محافظة البدع من تطور ونهضة تضاهي المدن الأخرى مؤكداً سعادته بالتقائه بهم ومشاهدته للمشروعات المنفذة والقائمة، وقام سموه بجولة داخل المدينة.

..ويطلع على المشروعات البلدية (عدسة/ تركي الفاضلي)

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