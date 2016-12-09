وزير الصحة يطلع على مشروع المعجل النووي في «فهد الطبية»

زار وزير الصحة د. توفيق الربيعة امس موقع مركز البروتون في مدينة الملك فهد الطبية وشاهد جاهزية تشغيل المعجل النووي لعلاج الأورام بالبروتون (سيكلوترون) والذي تم تركيبه بالأشهر الماضية في المدينة الطبية بالتعاون مع المركز السعودي للعلاج بالجسيمات حيث يصنف الأول على مستوى الشرق الأوسط، بحضور الشيخ عبدالمحسن المحيسن رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للعلاج بالجسيمات.

وقال د. محمود بن عبدالجبار اليماني المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية، إن تركيب المعجل النووي وتشغيله هو امتداد اتفاقية وزارة الصحة لإنشاء المركز الوطني لعلاج الأورام السرطانية بتقنية البروتون في مدينة الملك فهد الطبية، مشيرا إلى أنها تأتي ضمن استراتيجية الوزارة في تبني البرامج الاستثمارية التي يمولها القطاع الخاص بهدف خدمة المريض وتحقيق تطلعات المواطن في الحصول على العلاج المتقدم وتطبيقا لاستراتيجية الرعاية الصحية في المملكة.

وبين اليماني أن تقنية المعجل النووي تعمل على تعجيل البروتونات إلى طاقة 250 مليون الكترون فولت ثم تسليطها مباشرة على الأورام لتدمير الخلايا السرطانية بشكل عال الدقة للمحافظة على الاعضاء السليمة المجاورة للورم، لافتا إلى أن مشروع نقل وتوطين تقنية العلاج بالبروتون من أكبر مشروعات العلاج بالبروتون على المستوى العالمي، كما أنه من أوائل مشروعات الشراكة بين كل من القطاع الخاص ووزارة الصحة، الأمر الذي يسهم في تخفيف عناء المريض ومرافقيه عند السفر لتلقي العلاج الاشعاعي بالبروتون في أمريكا أو ألمانيا.

وأضاف اليماني: «يعتبر العلاج بالبروتون من أحدث تقنيات علاج الاورام حيث يتم تعجيل البروتون في معجل دائري (سيكلوترون)، ثم يسلط هذا الشعاع على مكان الورم ليقتل الخلايا السرطانية ويحافظ على الخلايا السليمة الواقعة بجوار الورم وبالتالي فإن هذا النوع من العلاج يقلل من المضاعفات المعتادة في العلاج الاشعاعي التقليدي والتي تستخدم الاشعة السينية في علاج الاورام وهذا النوع من العلاج الاشعاعي مناسب في حالات سرطان الأطفال والتي تكون فيها المحافظة على الخلايا السليمة أولوية علاجية وفي نفس الوقت يتمكن الطبيب من استخدام جرعة عالية (أعلى من تلك التي يمكن إعطاؤها في حالة العلاج بالأشعة السينية)، ولذلك فإن هذه الجرعة العالية تفيد بإذن الله في زيادة فرص الشفاء من هذا المرض». من جهته، وصف د. مشبب العسيري المدير التنفيذي للشؤون الطبية في المدينة المشروع بأنه يسهم في نقل وتوطين تقنية العلاج الاشعاعي بالبروتون في المملكة ودول المنطقة ويخفف من عناء المريض عند السفر ويوفر كثيرا من تكاليف العلاج بالخارج حيث أن تكلفة علاج المريض في هذا المركز أقل من تكلفة علاج المريض في الخارج بأكثر من النصف، موضحا أنه يحقق رؤية المملكة 2030 بالشراكة بين القطاع الخاص والعام.