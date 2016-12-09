سلطان بن سلمان يمتدح تغطية «الرياض» للمؤتمر العالمي لعمارة المساجد

الأمير سلطان بن سلمان

امتدح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العليا للسياحة والتراث الوطني ورئيس مجلس آمناء جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، تغطية ورعاية جريدة "الرياض" للمؤتمر العالمي الأول لعمارة المساجد الذي نظمته جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل (الدمام سابقا) وجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، والتي جاءت مواكبة لأحداث المؤتمر محققة تطلعات المنظمين بدقة نقل الأخبار وورش وأوراق العمل.

من جهته ثمن د. عبدالله الربيش، مدير جامعة الامام عبدالرحمن الفيصل (الدمام سابقاً)، تغطية ورعاية جريدة "الرياض" للمؤتمر والتي قدمت جهداً مميزاً تشكر عليه من ناحية التغطية والتفاعل في نقل فعاليات المؤتمر.

وأوضح د. عبدالسلام السديري عميد كلية العمارة والتخطيط بجامعة الامام عبدالرحمن الفيصل ورئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر، ان تغطية ورعاية جريدة "الرياض" كانت على قدر الحدث لاسيما وهو المؤتمر الأول لعمارة المساجد والذي يضم خبراء من جميع انحاء العالم، وجاءت التغطيات لتعكس مدى ما وصلت إليه المملكة من تطور في بناء المساجد والحفاظ على التراث واستخدام التقنية في المساجد، متطلعاً الى مزيد من التعاون في المستقبل لنقل فعاليات وتغطيات الجامعة.

وأشار د. إبراهيم النعيمي الأمين العام لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، ان تغطية جريدة "الرياض" كراعٍ إعلامي جاءت بدعم من المدير العام لمؤسسة اليمامة الصحفية خالد العريفي ورئيس التحرير المكلف فهد العبدالكريم ومدير المكتب الإقليمي لجريدة "الرياض" بالمنطقة الشرقية سالم السبيعي، وكانت التغطيات متميزة وأسعدت الكل هذه الرعاية وأظهرت لنا الاخبار مافاتنا من تغطيات المؤتمر، في الوقت الذي نحن سعداء بهذا الوعي الإعلامي لدى جريدة "الرياض" بالتركيز على المساجد والتصاقها بأحداث الجائزة رغم وجود هذه الأيام مؤتمر القادة الخليجيين وزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- للعديد من دول الخليج، نشكرهم على المتابعة والعمل الجاد الذي اظهرته الجريدة من مهنيه واحترافية. ونقل م. طفيل اليوسف، رئيس اللجنة الإعلامية في المؤتمر، شكره لجريدة "الرياض" على تميزها بنقل أحداث المؤتمر والذي جاء في ثلاثة أيام في خضم الأحداث المتسارعة بالمنطقة الا ان "الرياض" كانت على قد المسؤولية والمهنية الصحفية كصحيفة رائدة في العمل الإعلامي المهني المتزن، وحيث تم توفير 100 نسخة يومية من أعداد الجريدة توزع في ردهات المؤتمر وللضيوف من خارج المملكة، ونحن نتطلع للتعاون في مستقبل الأيام لخدمة الجامعة وابنائنا الطلاب.

د. عبدالسلام السديري

م. طفيل اليوسف

د. إبراهيم النعيمي

د. عبدالله الربيش (تصوير/ عصام عبدالله)