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الحمدان يشكر القيادة بمناسبة إطلاق مشروعات النقل في المنطقة الشرقية

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الحمدان يشكر القيادة بمناسبة إطلاق مشروعات النقل في المنطقة الشرقية الحمدان يشكر القيادة بمناسبة إطلاق مشروعات النقل في المنطقة الشرقية

سليمان الحمدان

رفع وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، على تفضّله ورعايته الكريمة لتدشين عدد من مشروعات النقل في المنطقة الشرقية.

وأكد الحمدان أن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ترتقي في كل يوم درجة جديدة على سلم التنمية الشاملة بعزم ومثابرة، وبحجم غير مسبوق من المشروعات المختلفة في كل موقع، وأن هذا النمو والتطور والمشروعات المتلاحقة ما كانت لتتحقق لولا فضل الله سبحانه وتعالى، ثم دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، يحفظهم الله، وتعاون كافة الأجهزة الحكومية ذات العلاقة.

وقال الحمدان، "إن متابعة خادم الحرمين الشريفين وزياراته لتفقد أحوال الوطن والمواطن، وافتتاح ووضع حجر الأساس لمشروعات في مختلف المجالات، ورسم الخطط لمشروعات أخرى، تجسد حرصه على تلمس احتياجات مواطنيه على اختلافها، وآخرها تفضله بتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من مشروعات النقل في المنطقة الشرقية، وكان من بينها مشروع قطار التعدين، ومشروع الميناء الصناعي برأس الخير.

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