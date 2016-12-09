أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب -
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع -
«أنجب من آمال ماهر وأنكرت جنات زواجها منه».. نساء في حياة «شهريار الفنانات» -
الشيخ خالد الجندي: المتطاولين على شيخ الأزهر عندهم سوء أدب -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم -
صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

ختام مؤتمر أبها: الموافقة على مسودة الإعلان العالمي للإعلام والإرهاب

Google+ Print
ختام مؤتمر أبها: الموافقة على مسودة الإعلان العالمي للإعلام والإرهاب ختام مؤتمر أبها: الموافقة على مسودة الإعلان العالمي للإعلام والإرهاب

اختتمت فعاليات (المؤتمر الدولي الثاني للإعلام والإرهاب: الوسائل والاستراتيجيات) الذي نظمته جامعة الملك خالد في مدينة أبها، خلال الفترة من 7- 9 من الشهر الجاري، برعاية من وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى، وخلص المشاركون في المؤتمر من يوم امس الخميس إلى تقديم عدد من التوصيات منها.

اولاً: الموافقة على مسودة الإعلان العالمي للإعلام والإرهاب واقتراح المشاركين بتسميته إعلان أبها العالمي للإعلام والإرهاب.

ثانياً: الرفع بهذا الإعلان لجامعة الملك خالد لاتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال مسوغات وإجراءات اعتماده كإعلان عالمي.

ثالثاً: دعم إنشاء مرصد وطني لقضايا الإرهاب في وسائل الإعلام، يتولى رصد وتحليل المعالجات الإعلامية لقضايا التطرف والعنف والإرهاب بكافة أشكاله ويصدر تقارير استراتيجية دورية في خدمة القرار الوطني.

رابعا: نظراً للأهمية الدولية للمؤتمر في موضوع الإرهاب، فإن المشاركين يدعون إلى تنظيم مؤتمر دولي يعقد خارج المملكة لإضفاء اهتمام عالمي بموضوع علاقة الإعلام بالإرهاب.

خامساً: إجراء دراسة مقارنة دولية تختبر العلاقة بين حجم التغطيات الإعلامية في وسائل الإعلام الدولية ووسائل التواصل الاجتماعي، وبين تنامي ظاهرة الإرهاب في العقدين الماضيين، بمشاركة باحثين من مختلف اللغات والثقافات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية