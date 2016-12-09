ختام مؤتمر أبها: الموافقة على مسودة الإعلان العالمي للإعلام والإرهاب

اختتمت فعاليات (المؤتمر الدولي الثاني للإعلام والإرهاب: الوسائل والاستراتيجيات) الذي نظمته جامعة الملك خالد في مدينة أبها، خلال الفترة من 7- 9 من الشهر الجاري، برعاية من وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى، وخلص المشاركون في المؤتمر من يوم امس الخميس إلى تقديم عدد من التوصيات منها.

اولاً: الموافقة على مسودة الإعلان العالمي للإعلام والإرهاب واقتراح المشاركين بتسميته إعلان أبها العالمي للإعلام والإرهاب.

ثانياً: الرفع بهذا الإعلان لجامعة الملك خالد لاتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال مسوغات وإجراءات اعتماده كإعلان عالمي.

ثالثاً: دعم إنشاء مرصد وطني لقضايا الإرهاب في وسائل الإعلام، يتولى رصد وتحليل المعالجات الإعلامية لقضايا التطرف والعنف والإرهاب بكافة أشكاله ويصدر تقارير استراتيجية دورية في خدمة القرار الوطني.

رابعا: نظراً للأهمية الدولية للمؤتمر في موضوع الإرهاب، فإن المشاركين يدعون إلى تنظيم مؤتمر دولي يعقد خارج المملكة لإضفاء اهتمام عالمي بموضوع علاقة الإعلام بالإرهاب.

خامساً: إجراء دراسة مقارنة دولية تختبر العلاقة بين حجم التغطيات الإعلامية في وسائل الإعلام الدولية ووسائل التواصل الاجتماعي، وبين تنامي ظاهرة الإرهاب في العقدين الماضيين، بمشاركة باحثين من مختلف اللغات والثقافات.