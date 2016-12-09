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برعاية خادم الحرمين.. جدة تستضيف المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يعقد المعهد العربي للتشغيل والصيانة "المؤتمر الدولي الـ 14 للتشغيل والصيانة في البلدان العربية"، بمشاركة وزارة الدفاع، تحت شعار (تفعيل دور إدارة الأصول والمرافق في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي) وتحتضنه مدينة جدة خلال الفترة من 12 - 14 من شهر ربيع الأول الجاري، وذلك بفندق هيلتون جدة.

وأوضح أمين عام المؤتمر رئيس المنظمة الدولية للصيانة (IMA) الدكتور زهير السراج أن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمؤتمر دلالة واضحة لتوجه القيادة الحكيمة لدعم كل ما من شأنه دفع المملكة إلى الأمام، التي يتوافق معها المؤتمر بمحاوره وأهدافه لهذا العام التي تركز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

وأضاف السراج أن المؤتمر سيتناول التجربة البرتغالية في الصيانة والتطوير الإداري والفني للإدارة العامة للتشغيل، والصيانة في المسجد الحرام، وعرض تجربة الأشغال العسكرية بوزارة الدفاع في تخفيض تكاليف التشغيل والصيانة من خلال مشاركتها بالمعرض المصاحب للمؤتمر، كما تستعرض حلقة النقاش الثانية التجارب وخبرات حول تطوير البنى التحتية من وزارة تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال: "إن المؤتمر سيناقش في دورته الحالية عدداً من المسارات المتمثلة في الأبحاث والدراسات في الصيانة وصيانة المباني وصيانة المنظومات الكهربائية والأمن المعلوماتي في أنظمة التشغيل والصيانة وحمايتها وبناء قادة المستقبل في الصيانة، وكذلك من مساراته المهمة التعليمية والتدريبية في الصيانة وتشغيل وصيانة مرافق تحليه المياه المالحة ومرافق المياه وتشغيل وصيانة مجمعات ومرافق المباني وتشغيل وصيانة مرافق النقل والمرافق البلدية وصيانة أنظمة الاتصالات والأنظمة الإلكترونية وإدارة مواد الصيانة و استشارات الصيانة".

ونوه إلى أن رعاية وزارة الدفاع رسمياً للمؤتمر تأتي بالتزامن مع الخطى الثابتة والواضحة لسعي المملكة المتواصل لتحقيق النهضة والتطور، واستمراراً لمواكبة ما تشهده المملكة من نهضة تنموية وعمرانية في شتى المناطق، حيث يشكل المؤتمر فرصة لرفع وتحسين جودة الخدمات والبنى التحتية مما سيسهم في جذب الاستثمارات التي تقوم على استدامة الخدمات.

وعدّ الدكتور السراج المؤتمر الحدث الأكبر المختص في هذا الموضوع الحيوي إقليمياً من خلال فتح الباب أمام مشغلي ومديري الصيانة في القطاع الحكومي وشركات التشغيل والصيانة في كافة الدول المشاركة لتبادل الخبرات وإثراء معرفتهم حول التقنيات الجديدة المطبقة في تحسين فعالية التشغيل والصيانة واستراتيجيات إدارة العمليات وخطط العمل.

وأبان أمين عام المؤتمر أن المؤتمر الدولي الرابع عشر للتشغيل والصيانة في الدول العربية "omaintec"، يُقام كذلك بتعاون ودعم عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية في عددٍ من الدول العربية والعالمية والإقليمية، ويأتي المؤتمر هذا العام بعد النجاح الملحوظ للملتقيات الثلاثة عشرة السابقة، التي جعلت من المؤتمر منصة للخبراء الدوليين والمنظمات الدولية لتبادل خبراتهم مع نظرائهم الإقليميين.

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