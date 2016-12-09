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تركي الفيصل يرأس الاجتماع الأول للجنة الحكماء العرب المعنية بقضايا نزع السلاح

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تركي الفيصل يرأس الاجتماع الأول للجنة الحكماء العرب المعنية بقضايا نزع السلاح تركي الفيصل يرأس الاجتماع الأول للجنة الحكماء العرب المعنية بقضايا نزع السلاح

رأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل أمس، الاجتماع الأول للجنة الحكماء العرب المعنية بقضايا نزع السلاح وعدم الانتشار النووي التي عقدت بمقر الجامعة العربية، وشكلت بدعوة من الأمين العام للجامعة برئاسة سموه وعضوية مجموعة من الخبراء العرب.

وعقب الاجتماع أوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية محمود عفيفي، في تصريح أن الأمين العام أكد خلال الجلسة الافتتاحية، الأهمية الكبيرة لعمل هذه اللجنة في ضوء ما يمكن أن تقدمه من أفكار وتوصيات بشأن صياغة موقف موحد للدول العربية عند التعامل مع قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار، وبصفة خاصة قضية إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.

وأضاف أن "أبو الغيط ثمن ما تضمه اللجنة من شخصيات عربية بارزة ورفيعة المستوى برئاسة سمو الأمير تركي الفيصل، وذات باع طويل في التعامل مع القضايا والموضوعات السياسية الإقليمية والدولية بشكل عام".

وأفاد "عفيفي"، بأن صاحب السمو الأمير تركي الفيصل أعرب خلال الاجتماع عن تقديره الكبير لمبادرة الأمين العام للجامعة العربية بطرح إنشاء لجنة الحكماء، خاصة في ضوء وجود احتياج ملح للنظر في كيفية مخاطبة المصلحة العربية في هذا المجال بالنظر إلى التطورات والتحولات المختلفة التي شهدها العالم ومنطقة الشرق الأوسط على مدار السنوات الأخيرة التي كانت لها تأثيراتها المهمة على تناول موضوعات نزع السلاح وعدم الانتشار بشكل عام.

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