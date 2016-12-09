أمير الرياض يفتتح مبنى «العيادات التخصصية» بمستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي.. الأحد

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأحد المقبل، مبنى العيادات التخصصية بمستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي بالرياض، وذلك في إطار التوسعة التي يشهدها المستشفى متضاعفة من (46 ألف متر مربع) إلى (150 ألف متر مربع).

وأعرب مدير جامعة الملك سعود رئيس مجلس إدارة المدينة الطبية الجامعية د. بدران بن عبدالرحمن العمر، عن سعادته برعاية سمو أمير منطقة الرياض لحفل تدشين المبنى، مؤكداً أن هذه الرعاية تؤكد حرص سموه على دعم جامعة الملك سعود في مختلف مشروعاتها ومنها الطبية، وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة واهتمامها بالنهوض بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وفق أعلى مستويات الجودة العالمية.

وأوضح العمر أن مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي يضم أحد المشروعات الحديثة للمدينة الطبية الجامعية، مشيراً إلى أن هذه التوسعة سبقها مشروع توسعة مستشفى الملك خالد الجامعي، ومشروع توسعة كلية الطب، مبيناً أن هذه المشروعات تجسد ما تحظى به جامعة الملك سعود من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله -.

من جانبه ثمن المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية الدكتور عبدالرحمن بن محمد المعمر، تدشين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مبنى العيادات التخصصية بمستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي، مفيداً أن لدى المدينة الطبية مشروعات متعددة في مختلف التخصّصات الطبية، وتضم كوادر وطنية وعالمية على مستوى عالٍ من الخبرة و التميز، وتقدم الخدمات الصحية للمرضى السعوديين دون استثناء.

وبين المعمر في تصريح مماثل لـ»واس»، أن مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي يضم كلاً من قسم طب وجراحة العيون، قسم الأنف والأذن والحنجرة، المركز الجامعي للسكري، مركز الملك عبدالله التخصصي للأذن، عيادات الرعاية الأولية بسعة سريرية (102) سرير تقدم خدماتها لأكثر من (300 ألف زائر) سنوياً، ويجرى به (8000) عملية جراحية.

من جهة أخرى استقبل أمير الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس, رئيس مجلس الغرف السعودية و‏رئيس غرفة الجوف الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين, يرافقه نائب رئيس الغرفة السعودية شويمي بن عجيان المصارير, وأمين عام الغرفة السعودية سعود بن عبدالعزيز المشاري, ‏وذلك للسلام على سموه، بمناسبة انتخابهم ‏لإدارة الغرفة السعودية.

وجرت خلال اللقاء مناقشة المواضيع المتعلقة بعمل الغرفة, متمنياً سمو أمير منطقة الرياض لرئيس الغرفة والأعضاء المنتخبين التوفيق في عملهم الجديد والعمل بكل جدية وإخلاص لتؤدي ‏الغرفة السعودية دورها المأمول منها وبما يتوافق وخطط وتوجهات الدولة حفظها الله.