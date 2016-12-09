90 ألفاً زاروا حديقة دبي المتوهجة بـ 5 ملايين مصباح

أوضح محمد العوضي مدير إدارة الحدائق العامة والزراعة في بلدية دبي، أن حديقة دبي المتوهجة، استقطبت حوالي 90 ألف زائر، معتبراً أن الحديقة التي تستضيفها بلدية دبي في حديقة زعبيل المنطقة «ب»، هي الأولى من نوعها التي تحمل رسالة اجتماعية في خفض الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على العالم من خلال إعادة التدوير.

5 ملايين

وأضاف أن الحديقة تقدم تجارب متنوعة باستخدام 5 ملايين من المصابيح LED، لافتاً إلى إضافة تعديلات جديدة للموسم الثاني، شملت تجديد حديقة الديناصورات، من خلال إضافة 100 هيكل للديناصورات المتحركة بأنواعها المختلفة، ومختبر الديناصور ، وإضافة مجسمات جديدة لعالم البحار ومنطقة المجرات.

مرافق ترفيهية

وذكر أن الحديقة تجسد رؤية الإمارة في توفير المزيد من مرافق الترفيه والتسلية للمقيمين والسياح، والسعي لتحقيق الريادة في قطاع الترفيه، بهدف جذب جمهور أوسع من السياح من جميع الفئات العمرية، خاصة أن هذا المشروع هو نتاج رؤية لتعزيز مبدأ الاستدامة والمساعدة في إبراز جمال مدينتنا العالمية للأجيال الناشئة، باعتبارها واحدة من أفضل الوجهات الترفيهية .

استثمار وابتكار

وقال إنهم ملتزمون بالاستثمار والابتكار لتقديم مشروعات ترفيهية مخصصة للعائلات، مؤكداً حرص البلدية على تضمين عدد من الرسائل الاجتماعية الهادفة لجمهور ومرتادي مدينة العجائب الأولى، التي اندرجت تحت شعار فنون في النهار وتألق في الليل، وشكل معظمها التزام الإمارة بمفهوم إعادة التدوير وخفض الانبعاثات الكربونية، بعد أن ارتكزت أغلب مجسماتها على مواد تم تدويرها، إضافة إلى بعض العروض الضوئية التي قدمت للزائرين دروساً تعليمية في الاقتصاد في الطاقة.

5000 زائر

وقال إنه لا شك أن الحديقة المتوهجة، ستكون معلماً ترفيهياً مهماً في الإمارة، حيث من المتوقع أن تجتذب أكثر من 5000 زائر يومياً، مع ما تتضمنه من أنشطة وفعاليات ومرافق متعددة أخرى، مضيف أنها تحولت إلى رؤية تعليمية وترفيهية فريدة، بفضل استخدام أحدث التقنيات وخبرات عدد من أفضل الفنانين الموهوبين من حول العالم.