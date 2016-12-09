طلبة كلية الشرطة يزورون «واحة الكرامة»

زار وفد من طلبة مرشحي كلية الشرطة، أمس موقع «واحة الكرامة» في أبوظبي التي تجسد بطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في الذود عن الوطن، وحماية مكتسباته وصون منجزاته.

واستهل الطلبة جولتهم في واحة الكرامة بالوقوف أمام نصب الشهيد وزاروا جناح الشرف، واستمعوا إلى شرح حول ما ضمه من ألواح حملت أسماء الشهداء الأبرار، وآيات قرآنية نقشت على جدارية الجناح، ثم قاموا بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن الأبرار.

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وأكد العقيد وليد الشامسي مدير عام كلية الشرطة، أن الكلية تحرص على إشراك طلبتها بكافة المناسبات الوطنية سعياً لإثراء معارفهم بتاريخ وتراث الوطن، وتعزيز وروح الانتماء والوفاء له، وتعميق القيم الهادفة مثل الإيثار والتضحية في سبيله.

وقال المقدم محمد بطي الشامسي، نائب مدير إدارة القبول والتسجيل ورئيس قسم العلاقات والتوجيه بالإنابة في كلية الشرطة، الذي رافق الوفد الطلابي، إن الغرض من زيارة هذا الصرح هو التعبير عن الفخر والاعتزاز بشهداء الوطن، والامتنان لتضحياتهم وبطولاتهم بدفاعهم عن أرض الآباء والأجداد، مجددين العهد في السير على خطى الأبطال والتضحية بأرواحهم، والوقوف صفاً واحداً لحماية الوطن، لتبقى دولة الإمارات واحة الأمن والأمان ورايتها عالية خفاقة.