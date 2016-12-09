«طرق دبي» تكرّم داعمي إنجاز القناة المائية

كرم مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الشركاء الاستراتيجيين من هيئات ودوائر حكومة دبي، والمؤسسات الإعلامية، والمقاولين والاستشاريين، تقديراً لجهودهم وتعاونهم ومشاركاتهم الفاعلة في إنجاز مشروع قناة دبي المائية، كما كرم موظفي الهيئة الذين شاركوا في تحقيق هذا الإنجاز.

حضر حفل التكريم، الذي أقيم بقاعة الوصل في الهيئة اللواء عبد الرحمن محمد رفيع القائد المساعد لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، وعدد من رؤساء وممثلي الدوائر الحكومية والإعلامية والمؤسسات والشركات، والمديرين التنفيذيين في الهيئة.

وأعرب مطر الطاير عن شكره وتقديره لجميع الجهات التي أسهمت في إنجاز مشروع القناة في الوقت الزمني المحدد، وتحويل ما كان حلماً بالأمس لواقع جميل، حيث أعادت القناة رسم خريطة دبي من جديد، وأضافت بعداً جمالياً وحضارياً لمدينة دبي.

وقال: حظيت قناة دبي المائية بإشادة وإعجاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي غرد بعد تدشينه قناة دبي المائية، شاكراً فريق العمل من هيئة الطرق والمواصلات ودبي القابضة ومراس وميدان، وقال (ثقتنا بكم تزداد كل يوم).

وأضاف: قناة دبي المائية التي تعد أحدث وجهات الجذب السياحي والتنموي في دبي، حققت حلماً قديماً بدأه باني دبي المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهل، بتعميق خور دبي عام 1959، ثم جاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ليستكمل هذه المسيرة، بربط الخور بالخليج العربي عبر قناة دبي المائية، والخليج التجاري بطول 12 كيلو متراً.

وأوضح المدير العام رئيس مجلس المديرين أن الهيئة نجحت في تجاوز العديد من التحديات، خلال مراحل التنفيذ ، ومنها التنسيق بين 4 مقاولين رئيسين و60 مقاولاً من الباطن، والتعقيد في تنفيذ مشروع بهذا الحجم في منطقة مأهولة ، وإنشاء جسور على المحاور الرئيسية، دون التأثير سلباً في حركة المرور، وكذلك تنفيذ التحويلات المرورية على شارع الشيخ زايد، وشارعي الوصل وجميرا، طبقاً لمتطلبات السلامة، وتنفيذ الجسور، إلى جانب تحويل خطوط الخدمات الرئيسة ، دون التأثير في المناطق التي تخدمها، وضخ المياه بطريقة تضمن سلامة الحياة البحرية، في محمية الخور، وباقي أجزاء القناة.

بعد ذلك كرم مطر الطاير، رؤساء وممثلي الهيئات والدوائر والمؤسسات الإعلامية والشركات، وفريق العمل من هيئة الطرق والمواصلات، الذي أشرف على تنفيذ المشروع.

«طرق دبي» تطلع على التجربة اليابانية

أوضح عارف المالك، مدير إدارة تدريب وتأهيل السائقين بمؤسسة الترخيص في الهيئة: إن زيارة وفد الهيئة إلى اليابان انطلقت من خلال إدراكهم لثراء التجربة اليابانية، ما يعني الاستفادة ، من خلال المقارنات المعيارية في هذا المجال، مضيفا أن الزيارة كانت غنية بالدروس المستفادة، والفوائد كبيرة ، لكي تضع الهيئة خططاً تطويرية لتدريب وتأهيل السائقين.