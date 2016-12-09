شما المزروعي: النظام الإحصائي يتطلع إلى جهود الشباب

قالت معالي شما سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، إن النظام الإحصائي في أبوظبي يتطلع إلى جهود شباب الوطن المبدع.

جاء ذلك أمس في ختام فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية 2016 الذي ينظمه مركز الإحصاء أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في مركز أبوظبي للمعارض. وكرمت معالي شما المزروعي الفائزين بجوائز الإحصائيين الإماراتيين الشباب، حيث جاءت في المركز الأول عائشة علي الشامسي من جهاز الرقابة الغذائية ثم شباب دائرة الإحصاء وتنمية المجتمع بالشارقة ثم شباب جامعة الإمارات. وتواصلت فعاليات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام تحت شعار: روح الإحصاءات الرسمية الشراكة والابتكار المتواصل وذلك بحضور أهم خبراء الإحصاء حول العالم ضمن أكثر من 500 مشارك من 40 دولة.

كما شهد اليوم الثالث والأخير من أيام المؤتمر الإعلان عن الفائزين بجائزة الإحصائيين الشباب على مستوى العالم حيث فاز رولاندو مارتينيز بالمركز الأول وتوماس زميرمان بالمركز الثاني وقدمتها لهما علا عوض رئيسة الرابطة التي أكدت أهمية دور الجائزة في تشجيع الإحصائيين الشباب على مستوى العالم مما يسهم في مواصلة الإبداع والابتكار في مجال الإحصاء مشيرة إلى أن المستقبل يحمل الكثير من التطور والتميز في هذا المجال بفضل جهود هؤلاء الشباب.

وبدأت فعاليات اليوم الأخير بالكلمة الرئيسية للدكتور يوهانس غوتنغ رئيس مؤسسة الشراكة في الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين - باريس21 وكانت تحت عنوان «الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البيانات الكبيرة».

نجاح

وقال بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي مدير عام مركز الإحصاء أبوظبي في كلمته: البعض يعتقد أن لحظةَ الفوزِ هي خط النهاية في رحلة النجاح في مركز الإحصاء - أبوظبي نرى أنها البداية، ومن هنا فقد كانت لحظة الفوز باستضافة مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية هي لحظة الانطلاق نحو الهدف الأسمى وعلى مدار أيامنا الثلاثة حققنا الهدف بحمد الله لقد كان هدفنا هو أن يملأ الإحصاء سمع وبصر العالم أجمع أن تدرك البشرية جمعاء أن الإحصاء هو قاطرة التنمية وأساس الابتكار.