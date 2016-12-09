حمد الشرقي وسعود المعلا يحضران حفل زفاف حمد بن صالح الشرقي

حضر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة مساء أمس حفل الزفاف الذي أقامه الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد، بمناسبة زفاف نجله حمد بن صالح الشرقي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في ساحة الاحتفالات بمنطقة الرميله بالفجيرة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، والشيـخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، والشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وحضر الحفل الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقــة الحرة بالفجيرة، والمهندس الشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشـرقي، والشيخ عبدالله بن سيف الشرقي، وسعيد الرقباني مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وجموع من المدعوين من المواطنين والمقيمين.

وقد تقدم الجميع بأحر التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، وعرضت الفرق الشعبية خلال الحفل مجموعة من الأهازيج والأغاني التراثية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.