سعود بن صقر يعزي عائلتي الأحمد وحلوكة

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة واجب العزاء لأسرة الأحمد بوفاة المغفور له عبدالله محمد سعيد الأحمد.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه خلال زيارة عصر أمس مجلس العزاء في منطقة الرفاعة برأس الخيمة إلى أنجال الفقيد، علي عبدالله الأحمد سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا، ومحمد عبدالله الأحمد وياسر عبد الله الأحمد مدير العلاقات الحكومية والمؤسسية في «راكيا»، وإلى ذوي الفقيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة واجب العزاء إلى راشد سعيد سالم حلوكة في وفاة نجله سعيد.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه خلال زيارة عصر أمس مجلس العزاء في منطقة الخران برأس الخيمة إلى أشقاء وذوي الفقيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.