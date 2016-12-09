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ولي عهد الشارقة يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي الصقارين

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ولي عهد الشارقة يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي الصقارين ولي عهد الشارقة يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي الصقارين

أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة للصقارين.

ونص القرار الإداري ــ رقم 24 لسنة 2016 ــ على أن يشكل مجلس إدارة نادي الشارقة للصقارين برئاسة محمد خليفة علي خليفة البدواوي وعضوية مصبح محمد سعيد عبدالله الكتبي، وخليفة محمد عبيد المدحاني، وسالم عاطن سعيد خليفة الكتبي، وعبيد مطر عبيد مرخان الكتبي، وعبدالعزيز سلطان آل علي، ومصبح سالم نايع مترف الطنيجي.ويوزع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع يعقده خلال أسبوع من تاريخه.

وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت عضويتهم.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

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