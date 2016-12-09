عبدالله بن زايد ولافروف يتبادلان التهاني بمرور 45 عاماً على العلاقات الدبلوماسية

بعث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس، برقية تهنئة إلى سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية وذلك بمناسبة ذكرى مرور خمسة وأربعين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية.

صداقة متينة

وأعرب سموه في برقيته باسم شعب وحكومة الإمارات العربية المتحدة عن أحر التهاني القلبية بمناسبة مرور 45 عاماً على العلاقات والصداقة المتينة بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية والتي زادت من روابط الشعبين في جميع المجالات.

وأكد سموه أن العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية شهدت تطورا شاملا وعميقا منذ إقامتها قبل 45 عاماً، مشيراً إلى أن قيادتي البلدين الصديقين قامت بالعديد من الزيارات المتبادلة على مر السنين حيث تكللت بنجاحات كبيرة ومتعددة مما رفع العلاقات بين البلدين إلى مستويات جديدة ومتميزة.

تعزيز التعاون

وأوضح سموه أن دولة الإمارات حكومةً وشعبا تنظر دائما إلى العلاقات الروسية - الإماراتية من المنظور الاستراتيجي، مؤكدا حرص دولة الإمارات الدائم على تعزيز التعاون المشترك في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتنامية بما يعود على المنطقة والعالم بالأمن والاستقرار.

وأعرب سموه عن تمنياته لوزير خارجية روسيا الاتحادية بالتوفيق والمزيد من التقدم والازدهار في ظل تحقيق أماني الشعبين الصديقين، متمنيا لروابط الصداقة القائمة بين البلدين مزيداً من القوة والنماء لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

من جانبه بعث سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، برقية تهنئة أكد فيها حرص روسيا الاتحادية على مواصلة تبادل الآراء ووجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، مشيدا بعلاقات التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات الثقافية والإنسانية والسياحية.

وأشار إلى التعاون الوثيق بين البلدين في السياسة الخارجية بصفته عاملاً هاماً لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط، معربا عن تمنياته لدولة الإمارات ولشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.