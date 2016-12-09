سلطان القاسمي يدعو إلى تفعيل شراكة القطاعين العام والخاص لدعم البحث العلمي

دعا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأميركية رئيس شركة الأعمال التجارية للجامعة الأميركية في الشارقة إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم مجالات البحث العلمي والتطبيقي بما ينمي تبني الاكتشافات العلمية وتطويرها.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس إدارة شركة الأعمال التجارية للجامعة الأميركية في الشارقة صباح أمس، في مبنى الجامعة الأميركية في الشارقة.

مبادرة

واعتمد سموه خلال الاجتماع مبادرة شركة الأعمال التجارية لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والدور الريادي لهما لدعم مجالات البحوث والتطوير والإبداع على مستوى الإمارة، مبدياً سموه ارتياحه من سير العمل في الشركة والتقدم الذي تحققه.

وكذلك اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة الميزانية التشغيلية للشركة، واطلع وأعضاء مجلس الإدارة على مستجدات العمل فيها مثل قانون إنشائها، واللوائح التنفيذية الخاصة بمجمع التكنولوجيا والبحوث التي توفر الفرصة لتأسيس شركات المناطق الحرة فيها.

كما اطلع المجلس على الهيكل التنظيمي والخطط الترويجية لتطوير أعمال شركة الأعمال التجارية واستراتيجيتها للأعوام الثلاثة المقبلة.

واعتمد صاحب السمو رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة المخطط الرئيسي لتطوير مجمع التكنولوجيا والبحوث والمرحلة الأولى من تنفيذ المشروع والمتضمنة إنشاء المباني الرئيسية والمرافق الخاصة بها، كما اطلع سموه على الخطة الترويجية والتسويقية للمجمع والقائمة على التواصل مع المؤسسات البحثية والتجارية والعلمية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

مشروعات

واعتمد سموه أيضاً عدداً من المشروعات المختلفة بما في ذلك مشروع إنشاء البرج التجاري للجامعة، ومشروع إنشاء مدرسة تعليمية، وغيرها من المشروعات المستقبلية التي تأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للشركة.

وأثنى مجلس إدارة شركة الأعمال التجارية على قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة باعتماد رسم محلي قدره 10 دراهم لدعم الأبحاث العلمية في الإمارة، وذلك تحقيقاً لمبدأ التعاون بين مختلف فئات المجتمع وإشراك الأفراد في دعم البحث العلمي، وتحفيزاً لمؤسسات القطاعين العام والخاص.