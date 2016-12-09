خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات مع أمير الكويت.. ويتقلد قلادة مبارك الكبير

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في قصر بيان بالكويت مساء أمس جلسة مباحثات رسمية.

وفي بداية الجلسة، قلد سمو أمير دولة الكويت، خادم الحرمين الشريفين، قلادة مبارك الكبير تقديراً للملك المفدى.

كما شرف خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- مأدبة العشاء التي أقامها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تكريمًا للملك المفدى.

إلى ذلك، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مقر إقامته بقصر بيان في الكويت مساء أمس، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.

كما استقبل الملك المفدى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت.

وجرى خلال الاستقبالات تبادل الأحاديث حول العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

أمير الكويت ينوه بمواقف خادم الحرمين الحازمة ورؤاه لتعزيز السلام والازدهار بالمنطقة

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وصل امس إلى الكويت، وكان في مقدمة مستقبليه أخوه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، وعدد من المشايخ والوزراء.

وبعث خادم الحرمين إثر مغادرته المنامة امس برقية شكر وتقدير لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين قال فيها: لقد سعدنا بلقاء إخواننا قادة دول المجلس، وتجديد العزم على المضي قدماً في تعزيز سير مجلسنا لما يحقق مصالح بلداننا وشعوبنا، كما أتاحت اللقاءات التي أجريناها مع جلالتكم تجديد أواصر الأخوة والمحبة بين شعبينا الشقيقين.

وغادر خادم الحرمين بعد ظهر امس البحرين متوجها إلى الكويت، وكان في وداعه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني.

وكان خادم الحرمين استقبل امس، الملك حمد بن عيسى، وتم تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين. بعد ذلك توجه خادم الحرمين يصحبه ملك البحرين إلى قصر رئيس وزراء البحرين حيث شرف مأدبة الغداء، ثم ألقيت قصيدة شعرية ترحيباً بخادم الحرمين.

بدوره، عبّر أمير الكويت عن الفخر والاعتزاز بما شهدته المملكة في العهد الميمون لخادم الحرمين من إنجازات تنموية كبيرة وبارزة عززت من المكانة الإقليمية والدولية الرفيعة التي تتبوأها، مشيدًا بالقيادة الفذة وبالمواقف الشجاعة والحازمة لخادم الحرمين على المستويين الخليجي والعربي وبرؤاه الثاقبة والهادفة إلى تعزيز الأمن والسلام والازدهار في المنطقة بأكملها.

خادم الحرمين وفي وداعه ملك البحرين لدى مغادرته المنامة