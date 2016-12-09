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وزير العمل يواجه تحديات توفير مليون وظيفة وارتفاع أسعار الاستقدام والتستر وهروب العمالة

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يواجه وزير العمل والتنمية الاجتماعية الجديد د. علي الغفيص العديد من الملفات التي تمس أداء الوزارة وتتضمن تفاصيل مناقشات ومداولات وانتقادات مجلس الشورى لتقارير الوزارة السنوية لأكثر من خمسة أعوام متتالية.

وتبرز الانتقادات التي طالت الوزارة في دورات الشورى الماضية، العديد من القضايا ومن بينها مكافحة البطالة وتكريس ثقافة العمل وأخلاقياته وقيمه الاجتماعية.

ومن ضمن الملفات المبادرات الإستراتيجية لصندوق تنمية الموارد البشرية التي ستحقق توظيف مليون و300 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص حتى العام 1441 وخفض مستوى البطالة إلى 7,4 في المئة وتوظيف 200 ألف ضمن برنامج العمل عن بعد، ودعم التوطين في المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتدريب مليون مواطن على رأس العمل.

وستكون التأشيرات حاضرة في أجندة الوزير، وأسعار الاستقدام التي لم تخلُ مناقشات الشورى من انتقادها والمطالبات المتكررة بمعالجتها وضبط أسعارها، والتحذير من خطورة العمالة الهاربة على الأمن والاقتصاد.

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