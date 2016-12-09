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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9/12/2016 والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9/12/2016 والقنوات الناقلة مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9/12/2016 والقنوات الناقلة

>كتبت لبنى عبد الله

تستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام بإقامة ثلاثة مواجهات هى طلائع الجيش مع الشرقية وبتروجت مع المصرى البورسعيدى والإنتاج الحربى مع المقاصة.

موعد مباراة طلائع الجيش مع الشرقية

تقام مباراة طلائع الجيش مع الشرقية على جهاز الرياضة العسكرى فى تمام الثالثة إلا ربع عصر اليوم الجمعة.

موعد مباراة بتروجت مع المصرى

تقام مباراة بتروجت مع المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالاسكندرية فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الجمعة.  

موعد مباراة الإنتاج الحربى مع المقاصة

تقام مباراة الانتاج الحربى مع مصر المقاصة على ستاد السلام فى تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة.

القنوات الناقلة

تنقل مباريات اليوم الجمعة قنوات نايل سبورت وأون سبورت.

 


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