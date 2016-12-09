هل يضع بتروجت حدًا لانتصارات حسام حسن مع المصرى؟

كتبت لبنى عبد الله

سيكون بتروجت على موعد مع مواجهة يتوقع أن تكون ساخنة أمام المصرى البورسعيدى بقيادة مدربه حسام حسن عندما يلتقى الفريقان اليوم الجمعة في ختام مباريات الجولة 14 من الدوري العام على ستاد برج العرب بالاسكندرية

وتعتبر مباراة اليوم مواجهة نارية لاسيما أن الفريقين يفصل بينهما نقطة واحدة فى جدول المسابقة حيث يحتل بتروجت المركز الخامس برصيد 24 نقطة فيما يحتل المصرى المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

ويسعى العميد حسام حسن المدير الفنى للمصرى لمواصلة قطار انتصاراته بعد أن حقق الفوز فى الأربع جولات الأخيرة على المقاولون بهدفين مقابل هدف وعلى وادى دجلة بهدف دون رد، وعلى الداخلية برباعية مقابل هدفين، وعلى أسوان فى الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف دفعت به للمربع الذهبى للبطولة.

بينما يسعى طلعت يوسف المدير الفنى لبتروجت فى العودة لنغمة الانتصارات بعد تعثره فى الجولة الماضية بالتعادل مع إنبى بهدف لكل فريق فى إطار سعيه للعودة للمربع الذهبى وكان الفريق البترولى قد لازمته أيضًا نغمة تعادلات غريبة فى الجولات الاربع الماضية لم حيث الفوز سوى على النصر للتعدين بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل مع الطلائع بهدف لكل فريق ومع سموحة بهدفين لكل فري .