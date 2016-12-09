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حظك اليوم برج السرطان الجمعة 9/12/2016

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حظك اليوم برج السرطان الجمعة 9/12/2016 حظك اليوم برج السرطان الجمعة 9/12/2016

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نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج ببعض الصفات أبرزها التقلب المزاجى، ولكنهم من أكثر الأبراج المرحة.

 

برج السرطان على الصعيد العاطفى

 

قد تشعر ببعض الضيق اليوم اتجاه علاقتك العاطفية بشريك الحياة، عليك أن تحصل على الراحة اللازمة لكى تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه، يفضل أن تهدأ وتفكر جيدًا قبل اتخاذ أى قرار.

 

برج السرطان على الصعيد المهنى..

 

عليك أن تكون حذًا، هناك بعض الأمور الهامة التى تحتاج منك الاهتمام والتركيز أكثر من ذلك، كما أن هناك بعض التفاصيل الخاصة بالعمل والتى سيكون لإهمالها عواقب وخيمة ستؤثر على حياتك المهنية بشكل كبير.

 

برج السرطان على الصعيد الصحى..

 

اليوجا ستكون عونًا لك فى الأيام المقبلة، التوتر الذى ستمر به فى العمل وعلى مستوى علاقتك العاطفية يحتاج منك بعض الاسترخاء الذى قد يحميك من النتائج السلبية.

 

توقعات علماء الفلك فى المرحلة المقبلة

 

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما هى عليه الآن، ولكن حاول أن تستمع بها، وتقضى مع عائلتك أطول وقت كما كنت تفعل فى الماضى.


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مصر 365

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