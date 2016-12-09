حظك اليوم برج العذراء الجمعة 9/12/2016

الانتقاد وعشق التفاصيل والحكمة التى تطغى على تفكيره فى معظم الأحيان، والبحث عن المثالية ورغبة العيش فى المدينة الفاضلة، والميل إلى العزلة والاكتفاء بفيلم قديم أم أغنية لها ذكرى خاصة عنده هى أبرز صفات برج العذراء الذى نقدم له حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج العذراء على الصعيد المهنى..

لن يكون اليوم أفضل من الأمس، فالظروف تضطرك غلى الالتزام بالصمت هذه الفترة حتى تعبر من هذه الأزمة بسلام، ولا تدفع فى اتخاذ أى قرار يؤثر على حياتك المهنية.

برج العذراء على الصعيد العاطفى ..

البحث عن الكمال لن يعطيك علاقة عاطفية ناحجة، لابد من تقديم تنازلات حتى تستطيع الوصول الى حلول وسطى مع شريك حياتك.

على الصعيد الصحى..

الأمراض المزمنة تحتاج غلأى اهتمام أكثر من ذلك، عليك التزام بمواعيد الدواء خاصة إنك هذه الفترة تنفعل كثيراً، ولابد من تناول دواء مرض السكر فى مواعيده حتى تتجنب الوعكات المفاجئة.

توقعات علماء الفلك لمولود العذراء..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيد التفكير فى حياته، بعيداً عن ضغوط الأهل والأحاديث التى تثير غضبه، لابد من يلجأ مولود العذراء على وقفة مع الذات حتى يتخلص من الضغوط النفسية.