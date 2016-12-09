برج العقرب حظك اليوم الجمعة 9/12/2016

يمكن أن نطلق عليه الصندوق الأسود الذى يحتوى على الحقيقة الكاملة دون أن يفصح عنها، وروح هادئة ومشاعر دافئة تستتر وراء هذا القناع الذى يضعه برج العقرب الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العقرب على الصعيد المهنى..

البحث عن مخرج من الأزمة التى وضعت نفسك فيها، يحتاج إلى التفكير بطريقة منظمة بعيداً عن الأفكار الغامضة التى لا تؤتى أى ثمار، ولابد من الاستعانة بخبرة أصحاب التجارب المشابه حتى تتعلم من الأخطاء.

برج العقرب على الصعيد العاطفى ..

لا تتعجل فى الحصول على صداقات سريعاً قبل أن تتأكد من معادن الأشخاص، فبالرغم من ذكائك الاجتماعى إلا إنك سريعاً ما تنخدع فى الأشخاص بعد التأكد من شكوكك.

على الصعيد الصحى ..

لا تنتظر مزيد من الراحة والاسترخاء، حان وقت العودة إلى الأنشطة الرياضية التى انقطعت بعد الإصابة التى ألمت بك، واضطرتك إلى ملازمة الفراش.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يكثير اليوم من استخدام واسئل السوشيال ميديا ويقضى وقت طويل يتابع الأحداث والمباريات الرياضية، و يبتعد عن الأجواء المتوترة التى تسيطر على محيطه المهنى.