"بوشا" مهدد بالغياب عن الدراويش أمام الداخلية

كتب سليمان النقر – نانسى القاضى

بات موقف محمد أبو المجد "بوشا" ظهير أيمن الإسماعيلى صعبًا من اللحاق بمواجهة فريقه أمام الداخلية غدًا السبت بسبب إصابة اللاعب القوية أسفل العين وهى ما حرمته من التدرب مع فريقه فى اليومين الماضيين، حيث تعرض اللاعب لكدمة قوية من السيد سالم مدافع وادى دجلة فى المباراة التى جمعت الفريقين مؤخرًا بالجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى العام.

ويخشى الجهاز الفنى المجازفة فى الدفع ببوشا فى مواجهة الداخلية خوفًا من تفاقم إصابته حال تعرض لأى احتكاك مع لاعبى الداخلية ويفكر فى إراحة اللاعب خلال مواجهة الغد، ويفاضل الجهاز الفنى بين الثنائى باهر المحمدى وسعد حسنى لاختيار أحدهما فى قيادة الجبهة اليمنى أمام الداخلية.