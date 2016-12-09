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غدا.. انقطاع المياه عن 20 منطقة بالقاهرة لمدة 8 ساعات

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غدا.. انقطاع المياه عن 20 منطقة بالقاهرة لمدة 8 ساعات غدا.. انقطاع المياه عن 20 منطقة بالقاهرة لمدة 8 ساعات

>كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 20 منطقة بمحافظة القاهرة وهى "الآمن الوطنى – جامعة الأزهر والمدن الجامعية بنين وبنات – امتداد رمسيس 1، 2، 3 – وزارة المالية – تعاونيات الجبل الأخضر – معسكرات الآمن المركزى - أحمد شوقى – شريف السباعى – ضباط الصف» نادى الشرطة – فندق الماسة – أرض المعارض – القاهرة – قاعة المؤتمرات – الحى السادس التابع لحى غرب مدينة نصر– مستشفى حميات العباسية - الحى السابع ومدينة التوفيق" وذلك اعتبارا من الساعة 12 مساء غد، السبت، وحتى الثامنة صباح يوم الأحد.

 

 

وأضافت شركة مياه القاهرة، فى بيان لها اليوم، أن سبب الانقطاع هو قيام جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى بتعديل مسار خطوط المياه المتعارضة مع اساسات محور امتداد الفنجرى تقاطع طريق النصر.

 

 

وتهيب الشركة بالمواطنين أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.


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