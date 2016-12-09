ضبط 7 أطنان لحوم مجهولة المصدر بحوزة تاجر مواد غذائية بالسيدة زينب

كتب عبد الله محمود

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أمين مخزن يتاجر فى المواد الغذائية مجهولة المصدر، حيث تم ضبطه وبحوزته 7 أطن لحوم مجهولة المصدر بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البداية كانت بورود معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة مفادها قيام "إبراهيم.ا" 40 سنة عاما أمين مخزن مواد غذائيه كائن- دائرة قسم شرطة السيدة زينب ومقيم دائرة قسم شرطة التبين بإدارة مخزن مواد غذائية بدون ترخيص بحيازته كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة عن الواقعة، تأكدت صحة المعلومات.

وبإعداد الأكمنة اللازمة من قبل ضباط مباحث القسم حيث عثر بداخل المخزن على 7 أطنان لحوم مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى بيانات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهته أمام اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.