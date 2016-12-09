طارق العشرى: راض عن التعادل أمام الاتحاد السكندرى

كتب حسام الحاج

أعرب طارق العشرى المديرالفنى لإنبى، عن رضاه من التعادل السلبى أمام الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى جمعتهما على برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الـ14 من مسابقة الدورى الممتاز.

أضاف العشرى فى تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" مع الإعلامى كريم حسن شحاتة: "التعادل نتيجة عادلة بالنسبة لفريق إنبى، خاصة أن أولاد سيد البلد سيطروا على مجريات الشوط الأول من المباراة واتيحت لهم أكثر من فرصة خطيرة كانت كفيلة أن تهديهم الفوز".

تابع المدير الفنى للفريق البترولى: "أحاول تجميع نقاط لإنبى من التعادل ولا أتعرض لهزائم، خاصة أنها تؤثر بصورة سلبية على معنويات اللاعبين".