حظك اليوم برج الأسد الجمعة 9/12/2016

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الأسد على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهم من أكثر الأبراج ثقة بالذات

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفى..

تصرفات شريكك فى الفترة الماضية كانت مثيرة للشك لفترة طويلة، عليك أن تستمع إليه وتتحدث عن كل الأمور التى طالما شغلتك مؤخرًا، كذلك يجب أن تكون هادئ قبل اتخاذ أى قرار والعودة إلى العزوبية من جديد.

برج الأسد على الصعيد المهنى...

نجاح الاستثمارات اليوم سيحقق لك ربحا كبيرا، كما أن هناك بعض القرارات التى تساعدك على السير إلى الأمام وتحقيق الكثير من الأحلام المهنية التى سعيت إليها كثيرًا.

برج الأسد على الصعيد الصحى..

تناول الطعام الصحى والذهاب إلى ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم هى العادات الصحية الأفضل التى يجب أن تتبعها خصوصًا أن صحتك تأثرت كثيًرا فى الفترة الماضية,

توقعات علماء الفلك لك خلال المرحلة المقبلة..

حياتك تحتاج إلى بعض الاهتمام أكثر من ذلك، لا يجب أن يسيطر العمل على حياتك بأكملها فصحتك وحياتك الخاصة يحتاجوا إلى نفس الاهتمام.