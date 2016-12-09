حظك اليوم برج الجدى الجمعة 9-12-2016

كتبت رانيا علوى

قدم علماء الفلك لمواليد برج الجدى لليوم الجمعة 9 ديسمبر عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة ، بالشق المهنى هناك كثير من التغيرات التى قد تصيبك بالإحباط .

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج هناك كثير من التغيرات التى قد تصيبك بالإحباط فى الصعيد المهنى ، عليك أن تتمتع بالشجاعة و تظهر شخصيتك القوية من أجل الوصول للفرصة السليمة .

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على هذا الصعيد أن جدولك اليومى مشغول جدا وهو الأمر الذى يبعدك عن الشريك فتتسرب المشاكل للعلاقة ويعتبرها الشريك أحد أشكال التجاهل .

الصعيد الصحى لمواليد برج الجدى

فعليك أن تتعامل بحذر شديد أثناء التعامل مع الأدوات الكهربائية أو العمل فى المطبخ .

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

يتوقع علماء الفلك أنك كنت تخطط لبدء إحد الدراسات ، و الفترة المقلبة ستتلقى عددا من العروض التى قد تحقق حلمك وتبدأ دراستك ، فقط كن حذرا .