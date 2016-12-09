حظك اليوم برج الجدى الجمعة 9-12-2016

>كتبت رانيا علوى
قدم علماء الفلك لمواليد برج الجدى لليوم الجمعة 9 ديسمبر عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة ، بالشق المهنى هناك كثير من التغيرات التى قد تصيبك بالإحباط .
الصعيد المهنى
لمواليد هذا البرج هناك كثير من التغيرات التى قد تصيبك بالإحباط فى الصعيد المهنى ، عليك أن تتمتع بالشجاعة و تظهر شخصيتك القوية من أجل الوصول للفرصة السليمة .
الصعيد العاطفى
أكد علماء الفلك على هذا الصعيد أن جدولك اليومى مشغول جدا وهو الأمر الذى يبعدك عن الشريك فتتسرب المشاكل للعلاقة ويعتبرها الشريك أحد أشكال التجاهل .
الصعيد الصحى لمواليد برج الجدى
فعليك أن تتعامل بحذر شديد أثناء التعامل مع الأدوات الكهربائية أو العمل فى المطبخ .
توقعات علماء الفلك لبرج الجدى
يتوقع علماء الفلك أنك كنت تخطط لبدء إحد الدراسات ، و الفترة المقلبة ستتلقى عددا من العروض التى قد تحقق حلمك وتبدأ دراستك ، فقط كن حذرا .
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