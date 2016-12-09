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حظك اليوم برج الجدى الجمعة 9-12-2016

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حظك اليوم برج الجدى الجمعة 9-12-2016 حظك اليوم برج الجدى الجمعة 9-12-2016

>كتبت رانيا علوى

قدم علماء الفلك لمواليد برج الجدى لليوم الجمعة 9 ديسمبر عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة ، بالشق المهنى هناك كثير من التغيرات التى قد تصيبك بالإحباط .

 

الصعيد المهنى

 

لمواليد هذا البرج هناك كثير من التغيرات التى قد تصيبك بالإحباط فى الصعيد المهنى ، عليك أن تتمتع بالشجاعة و تظهر شخصيتك القوية من أجل الوصول للفرصة السليمة .

 

الصعيد العاطفى

 

أكد علماء الفلك على هذا الصعيد أن جدولك اليومى مشغول جدا وهو الأمر الذى يبعدك عن الشريك فتتسرب المشاكل للعلاقة ويعتبرها الشريك أحد أشكال التجاهل .

 

الصعيد الصحى لمواليد برج الجدى  

 

فعليك أن تتعامل بحذر شديد أثناء التعامل مع الأدوات الكهربائية أو العمل فى المطبخ .

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى  

 

يتوقع علماء الفلك أنك كنت تخطط لبدء إحد الدراسات ، و الفترة المقلبة ستتلقى عددا من العروض التى قد تحقق حلمك وتبدأ دراستك ، فقط كن حذرا .


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مصر 365

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