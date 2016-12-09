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حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 9/12/2016

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حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 9/12/2016 حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 9/12/2016

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يعد أحد الأبراج الهوائية التى تتسم بالتسلط والازدواجية فى الشخصية، كما أنه كثيراً ما يتردد فى قراراته وأحكامه تجاه الأشخاص والمواقف، ويقدم اليوم السابع لمواليد برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

 

حظك اليوم الجوزاء على الصعيد المهنى :

 

كنت فى مزاج غير حاسم فيما يتعلق بمدخراتك كما تميل للخروج فى نوبة من التسوق باهظة الثمن ولكن قد تجد صعوبة فى اتخاذ القرار النهائى فى آخر لحظة، كما من الممكن أن تثير غضب المقربين منك.

 

الجوزاء على الصعيد العاطفى :

 

قد تحصل على بعض التفاصيل التى تفسر لك سر حيرتك مع شريك الحياة فى الأسبوع الماضى وسوف تكون قادر على تقييم العلاقة الخاصة بك فى ضوء تلك المعلومات، ولكن من المستحسن أن تسير بحذر.

 

الجوزاء على الصعيد الصحى :

 

من المتوقع أن تندلع اليوم بعض الأمراض المزمنة كما أن الأشخاص الذين يعانون من ضغط الدم والسكر بحاجة إلى أن يكونوا حذرين مع نظامهم الغذائى، كما أن الصداع النصفى وصداع التوتر وضغط الدم المرتفع من المتوقع أن تواجهها اليوم، كما ـن هناك تعدديلات كبيرة فى جرعات من الأدوية

 

توقعات علماء الفلك :

 

مزاجك يميل للأشياء المثيرة اليوم، فأنت تنجذب إلى كل الأشياء الجميلة، وهذا يؤدى لبعض النفقات غير المخطط لها وليست ضرورية، كما قد تلجأ إلى العلاجات التجميلية.


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مصر 365

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