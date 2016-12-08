الولايات المتحدة تعرض مساعدة باكستان فى انتشال ضحايا حادث طائرة الركاب

عرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، مساعدة السلطات الباكستانية فى عمليات انتشال ضحايا حادث طائرة الركاب التى تحطمت مؤخرا خلال رحلة داخلية من اقليم خيبر الى اسلام أباد ، ولقى جميع ركابها مصرعهم .

وذكرت قناة جيو الباكستانية الناطقة باللغة الانجليزية، أن مارك توينر نائب المتحدث باسم الخارجية الامريكية اوضح فى تصريحات صحفية ان واشنطن تتابع التقارير المتعلقة بهذا الحادث، وتؤكد استعدادها لتقديم المساعدات أيًا كانت لحكومة باكستان .

وأعرب توينر عن عزاء الولايات المتحدة فى ضحايا الكارثة مشيرا الى ان السفارة الأمريكية فى اسلام آباد على اتصال بحكومة باكستان لتحديد ما يمكن للولايات المتحدة تقديمه من اوجه المساعدة فى هذا الحادث .

وكانت الطائرة الباكستانية قد تحطمت امس الأربعاء خلال رحلة داخلية من مدينة شيترال الجبلية الى اسلام اباد مما ادى الى مصرع جميع من كانوا على متنها وهم 42 راكبًا علاوة على 5 من افراد الطاقم .