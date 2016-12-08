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أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 8 / 12 / 2016

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أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 8 / 12 / 2016 أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 8 / 12 / 2016
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>كتب محمد محمود

نستعرض أهم ما ورد من أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 8 / 12 / 2016، والتى جاء فى مقدمتها، يخوض مرانا وحيدا فى بتروسبورت قبل السفر إلى الجابون، الجبلاية تحسم مصير رئيس لجنة الحكام الاثنين المقبل.

المنتخب يخوض مرانا وحيدا فى بتروسبورت قبل السفر إلى الجابون

يخوض المنتخب الوطنى الأول مرانا وحيدا على ملعب بتروسبورت قبل السفر إلى الجابون، استعدادا للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا بالجابون 2017.

 

 الجبلاية تحسم مصير رئيس لجنة الحكام الاثنين المقبل..وعبد الفتاح يقترب

يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة فى اجتماعه الاثنين المقبل، الأزمة التى طرأت على الساحة الرياضية مؤخرا، بسبب مستوى الحكام هذا الموسم والأخطاء المتكررة فى مباريات الدورى.

 

بالصور.. الزمالك يتعادل مع أسوان سلبيا بعد 75 دقيقة

لا يزال التعادل السلبى يسيطر على نتيجة مباراة الزمالك وأسوان المقامة حاليًا باستاد أسوان ضمن الأسبوع الـ 14 لمسابقة الدورى الممتاز بعد مرور 75 دقيقة من اللقاء.

 

بالصور.. وزير الرياضة يشهد احتفالية مستخدمى الكراسى المتحركة بـ"شباب الجزيرة"

شهد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، الاحتفالية التى أقامتها مؤسسة "الحسن الخيرية" بقاعة الندوات بمركز شباب الجزيرة.

 

تعثر مفاوضات الجبلاية مع زيمبابوى لإقامة ودية 11 يناير

تعثرت المفاوضات بين اتحاد الكرة ونظيره الزيمبابوى لإقامة مباراة ودية بين المنتخبين يوم 11 يناير الجارى فى القاهرة، قبل سفر الفراعنة إلى الجابون للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا 2017.

 

منتخب الشباب يتعادل مع إسكو وديا

تعادل منتخب الشباب مواليد 97 بقيادة معتمد جمال مع فريق إسكو فى سلبيا فى اللقاء الذى جمع الفريقين بملعب تيوليب.

 

الأهلى يدرس استنساخ "تجربة" بايرن ميونيخ فى تخليد البطولات والدروع

 

قام عماد وحيد عضو مجلس إدارة النادى الأهلى بجولة فى مقر نادى بايرن ميونخ، وتفقد منطقة البطولات داخل الفريق البافارى، والتى تضم الكؤوس والدروع التى حصل عليها البايرن.

 

 

الكاف: لا نية لنقل أمم أفريقيا 2017 خارج الجابون بسبب الاضطرابات السياسية

قال عبد المنعم شطة المدير الفنى للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، إنه لا توجد نية لدى الكاف لنقل بطولة أمم أفريقيا المقبلة خارج الجابون، بداعى وجود اضطرابات أمنية هناك.

 

 بالفيديو.. سعد سمير يقتل سموحة فى الوقت الضائع

أحرز سعد سمير، مدافع الأهلى هدف تقدم فريقه فى الدقيقة الـ3 من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا، على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

 

 

الزمالك يغرم كل لاعب 100 ألف جنيه وإيقاف رواتب الجهاز الفنى

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور إيقاف رواتب كافة لاعبى الفريق لنهاية الموسم وخصم 100 ألف جنيه من كل لاعب.

 

كما قرر مجلس الزمالك إيقاف رواتب الجهاز الفنى والإدارى والطبى بالنادى، لحين تحسن النتائج فى الفترة المقبلة.

 

 

تداول صورة لقميص الزمالك الجديد عبر الفيسبوك

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك صورة قالوا إنها لقميص نادى الزمالك الجديد.

 

وتعاقد الزمالك مع شركة جوما الإسبانية لإصدار قميص جديد للفريق الكروى بعد انتهاء التعاقد مع شركة ماكرون الإيطالية.


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