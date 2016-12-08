أخبار الدورى المصرى اليوم الخميس 8 / 12 / 2016

كتب محمد محمود

أقيمت اليوم الخميس 8 / 12 / 2016، ثلاث مباريات بين الاتحاد السكندرى وإنبى، والزمالك وأسوان، والأهلى وسموحة، ضمن الجولة الـ14 من عمر الدورى الممتاز.

الاتحاد السكندرى يتعادل مع إنبى 0/0

تعادل الاتحاد السكندرى بقيادة مختار مختار مع إنبى، سلبيًا بدون أهداف، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الخميس، فى افتتاح الجولة الرابعة عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة، رفع الاتحاد السكندرى رصيده إلى 19 نقطة فى المركز الثامن، كما ارتفع رصيد إنبى إلى 13 نقطة وظل فى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة.

الزمالك يتعادل مع أسوان 0/0

خسر الزمالك نقطتين جديدتين فى مشواره بالدورى بعد السقوط فى فخ التعادل السلبى بدون أهداف أمام أسوان، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم باستاد أسوان ضمن الأسبوع الـ14 لمسابقة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 22 فى المركز السادس وله 4 مباريات مؤجلة، بينما رفع أسوان رصيده للنقطة 7 فى المركز الـ16 بالدورى.

الأهلى يفوز على سموحة بهدف نظيف

حقق فريق الأهلى فوزًا "قاتلًا" على سموحة بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد السلام فى الأسبوع 14 للدورى العام.

واستعاد الأهلى "زمن الأهداف القاتلة" بهذا الفوز الثمين عن طريق سعد سمير الذى سجل الهدف فى الدقيقة الثالثة من الدقيقة بدل الضائع، ليرتفع رصيد الأهلى لـ38 نقطة ويواصل التربّع على عرش المسابقة فيما يتجمّد رصيد سموحة عند 26 نقطة ويبقى فى المركز الثالث