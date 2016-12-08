الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار

انخفض الذهب، اليوم الخميس، بعدما تعافى الدولار على خلفية قرار البنك المركزي الأوروبي بتمديد برنامج شراء الأصول حتى ديسمبر وإن بوتيرة أقل.

وبحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، انخفض السعر الفوري للذهب 0.3 % إلى 1169.65 دولار للأوقية، في حين تراجعت عقود الذهب الأميركية 0.4 % إلى 1172.90 دولار للأوقية.

وهبط المعدن الأصفر مع تركيز السوق على إجراءات البنك المركزي لتمديد برنامج شراء الأصول حتى نهاية 2017، وهي مدة تزيد عن الستة أشهر التي كانت متوقعة.

وكان لقرار التمديد ثقل أكبر عند المستثمرين مقارنة بالقرار غير المتوقع بتقليص شراء الأصول إلى 60 مليار يورو (64 مليار دولار) شهرياً اعتباراً من أبريل المقبل مقارنة مع 80 مليار يورو حالياً.

وارتفع مؤشر الدولار بعد القرار مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وخسر المعدن الأصفر النفيس أكثر من 12 % منذ ذروته بعد انتخابات الرئاسة الأميركية عند 1337.40 دولار للأوقية في التاسع من نوفمبر.