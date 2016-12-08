أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب -
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع -
«أنجب من آمال ماهر وأنكرت جنات زواجها منه».. نساء في حياة «شهريار الفنانات» -
الشيخ خالد الجندي: المتطاولين على شيخ الأزهر عندهم سوء أدب -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم -
صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار

Google+ Print
الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار

أرشيفية

انخفض الذهب، اليوم الخميس، بعدما تعافى الدولار على خلفية قرار البنك المركزي الأوروبي بتمديد برنامج شراء الأصول حتى ديسمبر وإن بوتيرة أقل.

وبحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، انخفض السعر الفوري للذهب 0.3 % إلى 1169.65 دولار للأوقية، في حين تراجعت عقود الذهب الأميركية 0.4 % إلى 1172.90 دولار للأوقية.

وهبط المعدن الأصفر مع تركيز السوق على إجراءات البنك المركزي لتمديد برنامج شراء الأصول حتى نهاية 2017، وهي مدة تزيد عن الستة أشهر التي كانت متوقعة.

وكان لقرار التمديد ثقل أكبر عند المستثمرين مقارنة بالقرار غير المتوقع بتقليص شراء الأصول إلى 60 مليار يورو (64 مليار دولار) شهرياً اعتباراً من أبريل المقبل مقارنة مع 80 مليار يورو حالياً.

وارتفع مؤشر الدولار بعد القرار مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وخسر المعدن الأصفر النفيس أكثر من 12 % منذ ذروته بعد انتخابات الرئاسة الأميركية عند 1337.40 دولار للأوقية في التاسع من نوفمبر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا