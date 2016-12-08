حركة تنقلات محدودة لضباط إدارة البحث الجنائى بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أجرى اللواء إبراهيم سلامة، مدير المباحث الجنائية، حركة تنقلات محدودة داخل الإدارة والمراكز والأقسام.

شملت الحركة، التى اعتمدها اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية، نقل المقدم أحمد حماد من رئيس مباحث المخدرات، إلى رئيس مباحث الأموال العامة، ونقل المقدم أحمد الصغير من رئيس مباحث قسم ثالث، إلى رئيس قسم المخدرات بالمديرية، ونقل المقدم إبراهيم النجار من رئيس مباحث الأموال العامة، إلى مفتش مباحث بادارة البحث الجنائى، ونقل الرائد محمد ثروت الصاوى، من رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، إلى المباحث الجنائية ونقل الرائد محمد ثروت من مباحث التموين، إلى رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ونقل الرائد عماد عبدالرؤوف من رئيس مباحث القصاصين، إلى رئيس مباحث أبوصوير، ونقل النقيب مروان الطحاوى من معاون مباحث أبوصوير إلى رئيس مباحث القصاصين، ونقل الرائد محمد سليمان من مفتش مباحث المدينة، إلى رئيس مباحث قسم ثالث الإسماعيلية والمقدم يحى أبوحلقة رئيسا لمباحث الترحيلات.

كما شملت الحركة، نقل النقيب أحمد السيسى من معاون مباحث مركز القنطرة غرب، إلى مباحث الطرق، والنقيب أحمد عبدالناصر، من معاون مباحث القنطرة شرق إلى مباحث تأمين الطرق.