أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب -
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع -
«أنجب من آمال ماهر وأنكرت جنات زواجها منه».. نساء في حياة «شهريار الفنانات» -
الشيخ خالد الجندي: المتطاولين على شيخ الأزهر عندهم سوء أدب -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم -
صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حركة تنقلات محدودة لضباط إدارة البحث الجنائى بالإسماعيلية

Google+ Print
حركة تنقلات محدودة لضباط إدارة البحث الجنائى بالإسماعيلية حركة تنقلات محدودة لضباط إدارة البحث الجنائى بالإسماعيلية

>الإسماعيلية - صبرى غانم

أجرى اللواء إبراهيم سلامة، مدير المباحث الجنائية، حركة تنقلات محدودة داخل الإدارة والمراكز والأقسام.

 

شملت الحركة، التى اعتمدها اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية، نقل المقدم أحمد حماد من رئيس مباحث المخدرات، إلى رئيس مباحث الأموال العامة، ونقل المقدم أحمد الصغير من رئيس مباحث قسم ثالث، إلى رئيس قسم المخدرات بالمديرية، ونقل المقدم إبراهيم النجار من رئيس مباحث الأموال العامة، إلى مفتش مباحث بادارة البحث الجنائى، ونقل الرائد محمد ثروت الصاوى، من رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، إلى المباحث الجنائية ونقل الرائد محمد ثروت من مباحث ، إلى رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ونقل الرائد عماد عبدالرؤوف من رئيس مباحث القصاصين، إلى رئيس مباحث أبوصوير، ونقل النقيب مروان الطحاوى من معاون مباحث أبوصوير إلى رئيس مباحث القصاصين، ونقل الرائد محمد سليمان من مفتش مباحث المدينة، إلى رئيس مباحث قسم ثالث الإسماعيلية والمقدم يحى أبوحلقة رئيسا لمباحث الترحيلات.

 

كما شملت الحركة، نقل النقيب أحمد السيسى من معاون مباحث مركز القنطرة غرب، إلى مباحث الطرق، والنقيب أحمد عبدالناصر، من معاون مباحث القنطرة شرق إلى مباحث تأمين الطرق.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها