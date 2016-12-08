أخبار الأهلى اليوم الخميس 8/12/2016.. الأحمر يلدغ سموحة بهدف سعد سمير

كتب رمضان حسن

أخبار عديدة شهدها النادى الأهلى اليوم الخميس 8 / 12 / 2016 خاصة على مستوى فريق الكرة الأول أبرزها الفوز أمام سموحة بهدف دون رد أحرزه سعد سمير في الدقيقة 92 من عمر المباراة التي جمعتهما على استاد السلام في الجولة الـ14 للدورى.

حقق فريق الأهلى فوزًا "قاتلاً" على سموحة بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد السلام فى الأسبوع 14 للدورى العام.

واستعاد الأهلى "زمن الأهداف القاتلة" بهذا الفوز الثمين عن طريق سعد سمير الذى سجل الهدف فى الدقيقة الثالثة من الدقيقة بدل الضائع، ليرتفع رصيد الأهلى لـ38 نقطة ويواصل التربّع على عرش المسابقة فينا يتجمّد رصيد سموحة عند 26 نقطة ويبقى فى المركز الثالث

أغلق النادى الأهلى الباب تماما أمام إعارة صانع ألعاب الفريق محمد حمدى زكى الشهير بـ"جدو الصغير" للنادى الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد الجلسة التى عقدها حسام البدرى المدير الفنى للفريق مع اللاعب، والتى تم فيها التأكيد على الإيمان بقدراته الفنية لكنه بحاجة لبذل جهد أكبر للمشاركة مع الفريق.

طلب النادي الأهلي مُبكّرا من مسئولى اتحاد الكرة تحديد ملعب مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم 18 ديسمبر الجاري في الجولة الـ16 لبطولة الدوري الممتاز.

وقال اللواء شيرين شمس المدير التنفيذى للأهلى، إن ناديه لم يتلق حتى الآن أية مكاتبات رسمية أو اتصالات هاتفية من اتحاد الكرة تفيد بإقامة اللقاء على ملعب برج العرب، ولهذا تمت اتصالات هاتفية مع الجبلاية لمعرفة الملعب الذى سيستضيف هذه المواجهة

قام عماد وحيد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بجولة في مقر نادي بايرن ميونخ وتفقد منطقة البطولات داخل الفريق البافاري والتي تضم الكؤوس والدروع التي حصل عليها البايرن.

وأبدى عماد وحيد في تصريحات صحفية إعجابه الشديد بتصميم منطقة البطولات داخل نادي بايرن ميونخ، والتي صممت بطريقه رائعة تظهر الكؤوس والدروع وتساعد المشجعين في التعرف على تاريخ النادي وعدد مرات وتوقيتات الحصول على هذه البطولات

وقّع عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلى بروتوكول تعاون وتوأمة مع مؤسسة شون كلينك الألمانية صباح اليوم، الميس، تحت شعار "بروتوكول التعاون الطبى والعلاجى بين النادى الأهلى المصرى ومركز شون كلينيك".