حتى لا تصاب بالعمى.. تعليمات مهمة عند ارتداء العدسات اللاصقة

كتبت أمنية فايد

تعد العدسات اللاصقة أحد الاختيارات التى يلجأ إليها ضعاف النظر كبديل لارتداء النظارة وبالرغم من عملية هذا الاختيار، إلا أن سوء استخدام العدسات اللاصقة وعدم العناية بها يؤدى إلى الكثير من المخاطر على قرنية العين خاصة وقد تؤدى إلى فقدان الرؤية.

وفى هذا السياق، يوضح الدكتور "كريم السواح" أخصائى الرمد فى معهد بحوث أمراض العيون، قائلا: هناك مجموعة من المخاطر الناتجة عن عدم العناية الجيدة بالعين أثناء ارتداء العدسات اللاصقة

1. غسل العدسات بماء الصنبور.

2. ارتداؤها أثناء العوم فى حمامات السباحة.

3. الاستحمام بالعدسات اللاصقة.

4. الوقوف أمام أبخرة الطعام أو الطهى بها.

وغيرها من المخاطر التى يقوم بها من يرتدى العدسات اللاصقة دون أن يشعر، ولكن جميعها فى النهاية تؤدى إلى إصابة القرنية بنوع من الالتهابات والذى لا يستجيب للمضادات الحيوية وتسمى هذه العدوى بالاكانثاميبا (acanthamebic keratitis ) والتى تتواجد فى هذه الأماكن بكثرة.

وتابع: "يعتبر مرتدو العدسات اللينة أكثر عرضة للإصابة بهذه العدوى ويأخذ المرض عدة أسابيع حتى تبدأ الأعراض بالظهور والتى تتضمن الشعور بألم كبير بالعين يتجاوز حجم الإصابة الظاهرية فى القرنية مع تدهور الحالة يؤدى المرض إلى حدوث عتامة بالقرنية دائمة وفقدان الرؤية وذلك خلال 3 أسابيع فقط من بداية الإصابة، وهنا تكمن خطورة المرض إلى جانب أنه حتى مع اكتشاف الإصابة نحتاج إلى فترات طويلة بالعلاج قد تصل إلى سنة".

وأشار إلى أن القضاء على هذه العدوى يكون عن طريق منع حدوثها من الأساس وذلك عن طريق العناية الجيدة بالعدسات اللاصقة عن طريق استخدام محلول العدسات الخاص بها وعمل روتين يومى للعناية بها مثل وضعها بالمحلول يوميا عند المساء وعدم ارتداء العدسات أثناء نزول حمامات السباحة.