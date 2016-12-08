بوتين يؤكد أن قصف المستشفى الروسى فى سوريا كان متعمدًا

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين،اليوم الخميس، أن استهداف المستشفى الروسى المؤقت فى سوريا مؤخرا كان متعمدًا .

ونقلت قناة “روسيا اليوم”، الناطقة باللغة الإنجليزية عن بوتين قوله، أن المستشفى تعرض لقصف متعمد , ومع ذلك , فإن الإدانة الصادرة عن المدافعين عن حقوق الانسان لهذا القصف كانت محدودة للغاية.

وأشار “بوتين” فى كلمة ألقاها فى احتفال لتكريم المتطوعين فى مجال الأعمال الخيرية والدفاع عن حقوق الانسان إلى مصرع اثنين من الروس من اعضاء هيئة التمريض خلال قصف المستشفى الروسى, حيث كان يقومان بمهمة انسانية لمساعدة الاشخاص على الحصول على الخدمات الطبية والتى ظلوا محرومين منها لسنوات من الزمن.