موجز أخبار مصر للساعة 10.. شاهد لحظة القبض على نجل "المعزول"

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها منع وزارة الصحة لمتحدثها الإعلامى من دخول منشآت الوزارة لحين انتهاء التحقيق معه، ونجاح مصر فى استرداد مشكاتين أثريتين تمت سرقتهما وتهريبهما إلى الإمارات، وفيديو لحظة القبض على أسامة نجل المعزول محمد مرسى فى الشرقية.

أكد مصدر مسؤل بوزارة الصحة، صدور توجيهات إلى إدارة الأمن بالوزارة بمنع دخول خالد مجاهد المتحدث الرسمى، إلى مقر الديوان العام على خلفية صدور قرار من هيئة النيابة الإدارية بوقفه عن العمل 3 أشهر لحين انتهاء التحقيقات فى التهم المنسوبة إليه.

نجحت سفارة مصر فى أبو ظبى فى استرداد مشكاتين أثريتين تمت سرقتهما من المتحف القومى للحضارة، وتهريبهما خارج البلاد.

أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف الخميس فى هامبورغ أن الجيش السورى أوقف عملياته القتالية فى حلب بغية السماح بإجلاء المدنيين.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو للحظة القبض على أسامة مرسى، نجل الرئيس الأسبق محمد مرسى، أثناء تواجده بمنزله فى مدينة الزقازيق بالشرقية.

أعلنت قوات تابعة للمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، عثر على 217 جثة لمقاتلى تنظيم داعش الإرهابى فى مناطق مختلفة من مدينة سرت.

أعلنت وزارة التموين، أن معدلات صرف سلع مقابل فارق نقاط الخبز زادت خلال اليومين الماضيين ليصل إجمالى ما تم صرفه خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر إلى 400 مليون جنيه تعادل 80% من قيمة سلع فارق نقاط الخبز >

قال مصدر بالسكة الحديد: إن التقرير الأولى أكد أن سبب خروج القطار رقم 548 القادم من طنطا إلى القاهرة عن قضبان السكك الحديدية بمحطة شبين الكوم القديمة بالمنوفية، والذى تسبب فى حالة من الذعر بين ركاب القطار دعاهم للقفز من نوافذ القطار.

تمكن أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة قنا، من ضبط أمين سر حفظ الجنح المستأنفة بنيابة قنا الكلية بمحل إقامته "نجع الشيخ ركاب" بالجبلاو- مركز قنا، لاتهامه باختلاس أوراق ومستندات حوالى 600 قضية من قضايا تبوير الأراضى الزراعية فى عهدته.

قال علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن قانون العدالة الانتقالية التزام دستورى على البرلمان يتطلب سرعة إنجازه فور انعقاد المجلس، ولكن كان هناك استحالة مادية لإنجازه نظرا لضيق الوقت، بالإضافة إلى أن القانون "حساس"، وذو طبيعة خاصة ويحتاج إلى حوار مجتمعى.

قالت عضو لجنة السياحة فى البرلمان زينب سالم، إنه من الضرورى أن تتخذ روسيا خطوات لدعم صناعة السياحة فى مصر، لدعم الشعب المصرى واستعادة تدفق السياح.

وصل مساء الخميس، إلى عزاء السيدة نيفين رامز، زوجة الفنان محمد صبحى، المقام فى مسجد الشرطة بأكتوبر، جمال مبارك وعلاء مبارك والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق.

توثق اللقطات النادرة لحظات لا تتكرر فى تاريخ الأمم، ومشاهد مذهلة مر عليها الزمن لكنها بقيت مادة شيقة للكثيرين.

ويعرض الفيديو جزء من إحدى حلقات البرنامج التليفزيونى شموع وحلقة خاصة عن الأديب الكبير إحسان عبد القدوس.

في هذه الفقرة تروى الفنانة يسرا ذكرياتها مع الأديب الكبير أثناء قيامها ببطولة روايته "لا تسألنى من أنا" التى قدمتها للإذاعة والتليفزيون والسينما.