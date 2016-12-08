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معز مسعود في الأمم المتحدة: النظام العالمي يواجه فشلا في التعامل مع الشباب

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معز مسعود

أكد معز مسعود الباحث في قسم الإلهيات بجامعة كمبريدج أن النظام العالمي يجب أن يعترف بأنه يواجه فشلا في التعامل مع الشباب وفهمهم واستيعاب عقلياتهم.

وقال مسعود في كلمته الافتتاحية الخاصة التي ألقاها في اجتماع منظمة الأمم المتحدة في جنيف أن الإحصاءات تؤكد وجود استبعاد سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي للشباب عالميّا، كان التطرف هو أحد نتائجه التي ندفع ثمنها اليوم.

وقال مسعود إن عدم الوصول للشباب ، لاسيما الأجيال الجديدة منهم ، جاء من اعتبار بعض الأنظمة العالمية الشباب تهديداً ، أو تهميشهم واختصارهم واعتبارهم مجرد موضوع مطروح للنقاش، على الرغم من النجاحات التي يحققها الشباب في مختلف المجالات، والذين وصفهم بأنهم مستقبل كوكب الأرض .

وتساءل مسعود : ماذا ننتظر من طفل أو شاب وجد نفسه لاجئاً ، رابطاً بين عدم العمل على حل المشكلات الناجمة عن إبعاد الأطفال والشباب من جهة ، والتطرف من جهة أخرى، ومطالباً بإشراك الشباب في حل مشكلاتهم بأنفسهم ، وتمكينهم تمكيناً حقيقياً من خلال ممثلين لهم .

وأشار مسعود إلى أهمية دور التعليم ، وما يمثله من أمل حقيقي في عقول مدربة ونفوس مهذبة ، داعيا الجميع لتذكر أن منهجنا اليوم في التعامل مع الشباب سينعكس بشكل واضح وشامل على مستقبل العالم غدا.

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