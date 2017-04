"نجوم الغد" مع سيدتي في مهرجان دبي السينمائي

تخلل مهرجان دبي السينمائي هذا العام في دورته الـ13، برنامج «نجوم الغد»، الذي يوفر منصة عالمية، يعلن ويسوق من خلالها عن ممثلين ومخرجين عرب واعدين، من المتوقع أن يحققوا نجاحات باهرة خلال الأعوام المقبلة، ويعد مهرجان دبي السينمائي منصة مثالية لتقديم نسخة خاصة بالشرق الأوسط من هذا البرنامج بعد 12 عاماً من تسليطه الضوء على المواهب الناشئة في العالم العربي ودعمها وتشجيعها.

وتشمل قائمة «نجوم الغد» العرب النهائية لهذا العام: مريم الفرجاني (ممثلة) علاء الدين الجيم (مخرج)، ومونيا عقل (مخرجة) وأمجد الرشيد (مخرج)، وسامر اسماعيل (ممثل).

سيدتي التقتهم وكان الآتي:

بداية المخرج الأردني أمجد الرشيد، الذي يشارك أيضاً في مسابقة «المهر القصير»، في عرضه العالمي الأول، عن الفيلم الببغاء، حيث يرى أن فئة الشباب العربي بحاجة لمبادرات تنمي مواهبهم مثل مبادرة نجوم الغد التي وضعت أعماله تحت المجهر وأعطته حافزاً أكبر لتقديم مزيد من الأعمال، فهو الآن يحضر لفيلم روائي طويل بعنوان "انشالله ولد" من نوع الكوميديا السوداء الذي يحكي عم حقوق المرأة في الوطن العربي بشكل عام والأردن بشكل خاص، مشيراً أنه كان له مشاركات سابقة في مهرجانات عربية وعالمية منها فيلمه "يوم مر ويوم أمر".

أما عن فيلم الببغاء فيقول: هند صبري كانت المرشحة الأولى والوحيدة في خيالي لدور البطولة فيه.

ومن المغرب، يرى المخرج علاء الدين الجيم، الذي تنعكس جهوده وموهبته الفنية من خلال فيلمه «حوت الصحرا»، الحائز على جوائز، أن المواهب العربية بحاجة لدعم وتشجيع أكثر ومبادارت تسلط الأضواء عليهم كما في "نجوم الغد" فبرأيه أعمال الفنان غير كافية لإيصاله للجمهور، وقد صرح أنه يعمل حاليّاً على إخراج أول فيلم قصير له «القديس المجهول» الذي سيشارك في «مهرجان صندانس السينمائي». وعن تفاعل الجمهور مع أعماله فهو يخرج الفيلم بداية لنفسه ثم يوجهه للجمهور دون استهداف مسبق لجمهور عربي أو غربي.

أما المخرجة اللبنانية مونيا عقل، التي لمعت موهبتها الإخراجية في فيلمها الروائي القصير «صبمارين»، الذي سيُعرض ضمن مسابقة «المهر القصير» لهذا العام، فتؤكد لـ "سيدتي" أن اختيارها في برنامج نجوم الغد مهم جداً في مشوارها فهو يضع أعمالها تحت المجر أمام الجمهور العربي، وهي توافق زملائها ان أعمال الفنان غير كافية للوصول للجمهور، وتتوقع أن اختيارها جاء نتيجة أعمالها التي قدمتها مثل فيلم إيفا وكريستين وmy feet in the street، وأنها تعمل حالياً على فيلم El gran libano، وفيلم The most beautifull place in the world.