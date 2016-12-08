بالفيديو..كواليس جلسة تصوير ابتسام تسكت لمجلة "سيدتي" في المغرب

استجابت ابتسام تسكت بكل تلقائية لجلسة تصوير خاصة مع سيدتي، وكانت سعيدة أثناء استقبالها بفضاء التصوير بفندق سوفيتيل حدائق الورود بالرباط، رفقة شقيقتها فاتي و مدير أعمالها رحال الوزاني، حيث خصت لها سيدتي مجموعة ملابس و أحذية و إكسسوارات من ماركات عالمية : "كوتشي" و "فندي" و" أوتيرك" أما الإكسسوارات فمن "سيدني لوف" في حين أن القفاطين من" لوكسيري بايكا ".

وكانت ابتسام متجاوبة جداً مع طاقم سيدتي وساهمت في تحضير الماكياج لنفسها أحياناً رفقة خبيرة التجميل زينب القادري، و هي تغني مقاطع من أغاني متنوعة، كما أدت مقطعاً من أغنيتها الجديدة "مني و لا منك".

واختارت سيدتي أن تصور ابتسام بالأسود تزامناً مع احتفالات رأس السنة، حيث تمنت لقراء سيدتي و متتبعيها كل الخير و السعادة، وكانت المناسبة لإجراء حوار مطول حول جديدها وحياتها وآرائها حول الفن و الحياة .

ترقبوا ابتسام تسكت كما لم ترونها من قبل على صفحات سيدتي قريباً جداً .