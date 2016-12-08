عميد كلية أصول الدين : بنسبة 100% تم تغيير مناهج الأزهر

قال عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الدكتور، عبد الفتاح العواري، إنّ مؤسسة الأزهر الشريف قامت بـ تغيير مناهج المعاهد والكليات بنسبة مئة في المئة.

وأضاف العواري خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّ اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالخطاب الديني جاء من منطلق كونه راع مسئول، كما أنّ مسألة التجديد تعد مطلبًا رئيسيًا يجب أنْ تتوجه كل الأنظار إليها.

وتابع العواري أنّه يجب على وزارة الأوقاف أنْ تعود لمؤسسة الأزهر الشريف في جهودها لتجديد الخطاب الديني، كما أنّه يجب على المؤسسات الدينية أنْ يعودوا إلى الأزهر أيضًا عند تجديد الخطاب الديني.

وأوضح العواري أنّ هيئة الأوقاف تابعة لمجلس الوزراء بنص الدستور، إلا أنها فكريًا وعلميًا تابعة للأزهر، والدستور منح الرعاية للأزهر الشريف، فيجب على المسئولين بالهيئة أنْ يعودوا إلى الأزهر عند مسألة تجديد الخطاب الديني.