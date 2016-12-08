«الاستثمار»: تأسيس 282 شركة برؤوس أموال 413,7 ملايين جنيه

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار، عن تأسيس 282 شركة جديدة، طبقًا لقوانين الاستثمار المصرية خلال الأسبوع الجارى، بمعدل تأسيس يومى بلغ 67 شركة، وذلك بإجمالي رأس مال 413,7 ملايين جنيه.

وقالت الهيئة العامة للاستثمار، إن الشركات ستوفر ضمن خطتها الاستثمارية 1563 فرصة عمل للشباب المصرى، منها 606 فرصة عمل حرفية، حيث بلغ رأس المال المصرى فى تأسيس هذه الشركات 387.2 مليون جنيه، ورأس المال الأجنبي 1.6 مليون جنيه بينما مثل رأس المال العربى الباقى.

وأضافت الهيئة فى تقرير حصاد الاستثمار الأسبوعى، أن هذه الشركات تعمل فى قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى أنه تم إنهاء إجراءات البت فى العديد من الأراضى.