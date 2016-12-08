أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 8 / 12 / 2016.. تجميد المستحقات بعد نقطة أسوان

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور إيقاف رواتب كافة لاعبي الفريق لنهاية الموسم وخصم 100 ألف جنيه من كل لاعب كما قرر مجلس إدارة قلعة ميت عقبة بايقاف رواتب الجهاز الفني والإداري والطبي بالنادي لحين تحسن النتائج فى الفترة القادمة .

محمد حلمى: سوء التوفيق وبطء لاعبى الزمالك وراء التعادل مع أسوان

أكد محمد حلمي المدير الفني لنادى الزمالك أن فريقه تعرض لسوء توفيق كبير خلال مباراة أسوان التي أقيمت في الأسبوع الـ 14 لمسابقة الدوري الممتاز، والتى انتهت بالتعادل السلبى، مشدداً على عدم التأثر بقرار مجلس الإدارة بتجميد المشاركة في الدوري لأن الاستعدادات تمت كما يجب .

وأوضح المدير الفنى لنادى الزمالك خلال المؤتمر الصحفى للمباراة أن غياب التوفيق كان سبب التعادل، مشدداً على تقديره لحزن جماهير الزمالك وكذلك هو نفسه، لأنه كان ينتظر الفوز بنتيجة كبيرة وفارق أهداف ولكن للأسف كان هناك بعض اللاعبين بعيدين عن مستواهم الطبيعى ، وأوضح أنه فوجئ بمستوى بعض اللاعبين وهو أمر غريب.

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