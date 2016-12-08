أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 8 / 12 / 2016.. تجميد المستحقات بعد نقطة أسوان

>كتب عمرو جاب الله
شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 8 / 12 / 2016 العديد من الأخبار المهمة والتى يأتى على رأسها تعادل الفريق الأبيض سلبيًا مع أسوان فى المباراة التى جمعتهما بالجولة الـ14 فى الدورى، ما أدى إلى قرار مرتضى منصور رئيس النادى بإيقاف الرواتب والمستحقات للاعبين والجهاز الفنى والطبى والإدارى.
الزمالك يسقط فى فخ التعادل السلبى أمام أسوان
خسر الزمالك نقطتين جديدتين فى مشواره بالدورى بعد السقوط فى فخ التعادل السلبى بدون أهداف أمام أسوان فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم باستاد أسوان ضمن الأسبوع الـ 14 لمسابقة الدورى الممتاز .
بهذه النتيجة رفع نادى الزمالك رصيده للنقطة 22 فى المركز السادس وله 4 مباريات مؤجلة، بينما رفع أسوان رصيده للنقطة 7 فى المركز الـ 16 بالدورى .
الزمالك يغرم كل لاعب 100 ألف جنيه وإيقاف رواتب الجهاز الفنى
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور إيقاف رواتب كافة لاعبي الفريق لنهاية الموسم وخصم 100 ألف جنيه من كل لاعب كما قرر مجلس إدارة قلعة ميت عقبة بايقاف رواتب الجهاز الفني والإداري والطبي بالنادي لحين تحسن النتائج فى الفترة القادمة .
محمد حلمى: سوء التوفيق وبطء لاعبى الزمالك وراء التعادل مع أسوان
أكد محمد حلمي المدير الفني لنادى الزمالك أن فريقه تعرض لسوء توفيق كبير خلال مباراة أسوان التي أقيمت في الأسبوع الـ 14 لمسابقة الدوري الممتاز، والتى انتهت بالتعادل السلبى، مشدداً على عدم التأثر بقرار مجلس الإدارة بتجميد المشاركة في الدوري لأن الاستعدادات تمت كما يجب .
وأوضح المدير الفنى لنادى الزمالك خلال المؤتمر الصحفى للمباراة أن غياب التوفيق كان سبب التعادل، مشدداً على تقديره لحزن جماهير الزمالك وكذلك هو نفسه، لأنه كان ينتظر الفوز بنتيجة كبيرة وفارق أهداف ولكن للأسف كان هناك بعض اللاعبين بعيدين عن مستواهم الطبيعى ، وأوضح أنه فوجئ بمستوى بعض اللاعبين وهو أمر غريب.
مرتضى منصور: الحساب بالخصومات وهناك لاعبون لا يستحقون تمثيل الزمالك
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن لاعبى فريقه سيتعرضون لعقوبات مشددة بعد العودة من أسوان عقب انتهاء مباراة الفريقين ضمن الأسبوع الـ 14 للدورى .
قال رئيس نادي الزمالك إنه قرر إيقاف مستحقات كافة اللاعبين حتى نهاية الموسم أو تصدر الدورى، وكذلك الجهاز الفنى لأنه يجب وجود حساب فى حالة الخطأ، موضحاً أن الحساب داخل الزمالك سيكون بخصم الأموال وليس الإيقاف .
الزمالك يهدد بعدم إرسال لاعبيه للمنتخب بسبب الحجز على الأرصدة
هدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعدم إرسال لاعبى القلعة البيضاء للمنتخب الوطنى خلال الفترة القادمة حال استمرار الحجز على أرصدة النادى بالبنوك .
قال رئيس نادي الزمالك إن الوضع الحالى إذا استمر ولم يجد دعما من الدولة سيمنع اللاعبين من الذهاب للمنتخب الوطنى الذى يعتمد على تسعة لاعبين من الزمالك، موضحاً أن حسابات النادي في البنك تتضمن مستحقات اللاعبين الأجانب الذين اشتكوا النادى بالفيفا، ولكن الحجز من جانب ممدوح عباس والضرائب سبب الأزمة وعدم القدرة على إرسال المستحقات وإنهاء أزمة خصم النقاط.
تداول صورة لقميص الزمالك الجديد عبر الفيسبوك
تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك صورة قالوا إنها لقميص نادي الزمالك الجديد وتعاقد النادى مع شركة جوما الأسبانية لإصدار قميص جديد للفريق الكروى بعد انتهاء التعاقد مع شركة ماكرون الإيطالية .
ومن المنتظر أن يتسلم نادى الزمالك الملابس الجديدة خلال الأيام القادمة بعد وصولها ميناء بورسعيد تمهيدا للظهور بها بشكل رسمى خلال المباريات القادمة .
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